Guillermo, cocinero: "Los boquerones más ricos no se rebozan en harina, sino en huevo con zumo de limón"

Guille Rodriguéz con un plato de boquerones al limón. YouTube

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Hay pescados que no necesitan grandes elaboraciones para convertirse en un platazo.

Es el caso de los boquerones, un clásico de nuestras cocinas que Guillermo, el cocinero de Pilpileando, propone preparar de una forma sencilla y muy resultona: boquerones al limón crujientes.

La receta tiene todo lo que se busca cuando apetece algo rico sin pasar horas en la cocina. Un buen adobo, una fritura rápida y ese toque de limón que aporta frescor al conjunto.

El resultado son unos boquerones dorados, crujientes por fuera y jugosos por dentro.

Un pescado pequeño, pero interesante

El boquerón es además un pescado azul, por lo que aporta proteínas de calidad y grasas insaturadas, incluidos los ácidos grasos omega-3.

También contiene nutrientes como vitamina B12, vitamina D, yodo y selenio.

Eso sí, hay que tener en cuenta que esta receta se prepara frita.

El boquerón puede formar parte perfectamente de una alimentación saludable, pero la técnica de cocinado también influye en el resultado nutricional.

En cualquier caso, esta propuesta de Guillermo es una buena forma de sacar partido a un pescado sencillo y económico.

Boquerones al limón

Para preparar esta receta hay que comenzar limpiando bien los boquerones y retirando la espina central.

Después llega el momento de darles sabor con limón, ajo y perejil, una combinación clásica que funciona especialmente bien con este pescado.

Tras el reposo, los boquerones se escurren y se pasan ligeramente por harina.

Es importante retirar el exceso para conseguir una cobertura fina y crujiente, no una capa gruesa que termine ocultando el sabor del pescado.

Después solo queda freírlos en aceite bien caliente y en pequeñas tandas. En cuanto estén dorados, se sacan y se dejan escurrir sobre papel de cocina.

Y aquí hay poco misterio: se comen recién hechos. Es cuando conservan mejor ese contraste entre el exterior crujiente y el interior tierno.

Receta paso a paso

En la web de Guillermo, pipileando, se explica la receta con todos los pasos. No obstante, aquí os dejamos el paso a paso resumido: