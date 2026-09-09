Gran fiesta de la paella a partir del 18 de septiembre en este pueblo de 2.000 habitantes

Mequinenza volverá a sentarse alrededor de una gran paella durante las Fiestas de “La Santa”.

La localidad zaragozana celebrará el próximo viernes 18 de septiembre una Paella Popular en el Pabellón Polideportivo Municipal, una de las citas gastronómicas incluidas en la programación festiva de este año.

Los tickets ya están a la venta y tienen un precio de 7 euros por persona.

La Paella Popular se celebrará el 18 de septiembre, dentro de la programación de las Fiestas de “La Santa”, que tendrán lugar del 16 al 20 de septiembre.

La jornada del viernes contará además con otras propuestas, como un parque infantil, la presentación de una exposición fotográfica sobre Mequinenza, el tradicional Correpeñas y varias actuaciones musicales.

Por la noche, uno de los grandes reclamos será el concierto de Fangoria.

Concurso de Paellas

La celebración de la paella popular llega, además, en un año especial para la gastronomía festiva de Mequinenza.

Y es que el municipio ha decidido recuperar el Concurso de Paellas casi dos décadas después de su última edición.

El certamen se celebrará este mismo sábado, 12 de septiembre, dentro de la programación de la PreSanta.

Las peñas volverán a reunirse alrededor de los fogones para participar en una tradición que llevaba cerca de 20 años sin celebrarse.

Hay 223 inscritos, 26 paellas en total. Es, principalmente, una actividad de peñas, es decir, no se ofrecerá comida de manera gratuita a todo el pueblo, sino que se comerán entre los participantes.

De esta manera, Mequinenza tendrá dos grandes citas con la paella durante septiembre: primero, el Concurso de Paellas del 12 de septiembre, que recupera una tradición perdida durante dos décadas, y después la Paella Popular del 18 de septiembre, abierta a todos aquellos que quieran compartir mesa durante las fiestas.

Cómo comprar los tickets

Las entradas para la Paella Popular tienen un precio de 7 euros por comensal. La venta se inició el 9 de septiembre de 18.30 a 20.00 horas.

Desde el jueves 10 y hasta el martes 15 de septiembre, las entradas podrán comprarse en los bajos del Ayuntamiento de Mequinenza en horario de 10.00 a 13.00 y de 18.30 a 20.00 horas. El miércoles 16, coincidiendo con el inicio oficial de las fiestas, todavía podrán adquirirse de 10.00 a 11.30 horas.

La Paella Popular será así una de las citas gastronómicas de unas fiestas que reunirán cerca de 70 propuestas entre el programa principal y la PreSanta. Las celebraciones comenzarán el 16 de septiembre y se prolongarán hasta el día 20, con música, actividades deportivas, propuestas infantiles y actos tradicionales.