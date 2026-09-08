Gran fiesta de la garnacha blanca el 12 de septiembre con tapas y música en este pueblo de 770 habitantes

Fuendejalón, un pequeño municipio zaragozano de unos 700 habitantes, se prepara para brindar por uno de sus productos más reconocibles.

El próximo 12 de septiembre, la localidad celebrará la sexta edición de ‘Fuendejalón D’Vinos’, una jornada dedicada al vino, la gastronomía y la cultura vitivinícola de la zona.

La cita está organizada por el Ayuntamiento de Fuendejalón, en colaboración con Bodegas Aragonesas, y volverá a llenar las calles y espacios del municipio de catas, degustaciones, tapas, música y actividades relacionadas con el mundo del vino.

Presentación ‘Fuendejalón D’Vinos’. Diputación de Zaragoza

La gran protagonista de esta edición será la garnacha blanca, una variedad muy vinculada al territorio que permitirá a los asistentes descubrir la nueva añada y conocer mejor las características de estos vinos.

La jornada también quiere poner el foco en el trabajo de agricultores y viticultores que, generación tras generación, han cuidado las viñas y han convertido la garnacha en una de las principales señas de identidad de Fuendejalón y de la comarca Campo de Borja.

Durante la celebración se podrán probar vinos de la tierra y diferentes propuestas gastronómicas preparadas por los hosteleros de la localidad. Todo ello estará acompañado de música y de un ambiente festivo.

Precios

Para disfrutar de la jornada se han habilitado diferentes bonos y tickets. El bono de 10 euros incluye 20 puntos, que pueden canjearse por copas de vino o tapas.

También habrá diferentes opciones individuales:

Cata maridada: 5 euros .

. Copa de vino: 2 euros .

. Copa y portacopas: 3 euros.

Los bonos permitirán probar los vinos de Bodegas Aragonesas y las diferentes elaboraciones gastronómicas de los establecimientos hosteleros de Fuendejalón.

Las catas serán uno de los principales atractivos de esta sexta edición. Tendrán un aforo máximo de 75 personas, por lo que será necesario inscribirse previamente.

La inscripción y toda la información sobre las catas pueden solicitarse a través del correo enoturismo@bodegasaragonesas.com

Qué ver en Fuendejalón

La visita a Fuendejalón puede servir también para descubrir el patrimonio y el paisaje de este municipio de la provincia de Zaragoza, situado en una zona estrechamente vinculada a la producción de vino bajo la Denominación de Origen Campo de Borja.

Entre sus lugares de interés se encuentra la iglesia de San Juan Bautista, un templo gótico construido en el siglo XVI con piedra de sillería.

Su torre incorpora decoración mudéjar y en su interior conserva retablos de los siglos XVI al XVIII.

También merece una visita la ermita de Nuestra Señora del Castillo, de estilo barroco y levantada sobre los restos de una antigua fortaleza. En su interior se conserva una imagen románica de la Virgen sedente con el Niño, datada en el siglo XIII.

La localidad cuenta además con bodegas tradicionales, entre ellas la conocida como del Churro, vinculada al legendario jotero, donde se pueden degustar platos típicos aragoneses acompañados de vinos de la zona.

Así, ‘Fuendejalón D’Vinos’ se presenta como una oportunidad para conocer de cerca una de las localidades aragonesas más vinculadas a la cultura de la garnacha y disfrutar de una jornada que combina vino, gastronomía y patrimonio.