Los hoteles de Zaragoza impulsan "el sabor de verdad": desayunos con los productos más representativos de Aragón

Los hoteles de Zaragoza quieren que los visitantes empiecen el día descubriendo las bondades de Aragón a través del paladar.

Por ello, Horeca Hoteles Zaragoza y Provincia, con el apoyo del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, ha puesto en marcha una nueva acción de promoción gastronómica.

Esta ha consistido en la creación de espacios exclusivos dedicados a los Alimentos de Aragón con calidad diferenciada en los desayunos de 28 establecimientos hoteleros asociados.

La iniciativa permitirá dar visibilidad a algunos de los productos más representativos de la comunidad vinculados a denominaciones de origen protegidas (DOP), indicaciones geográficas protegidas (IGP), producción ecológica y sello C’alial.

Entre ellos destacan alimentos de gran calidad y renombre como el Jamón de Teruel DOP, el Ternasco de Aragón IGP, el Aceite del Bajo Aragón DOP, el Aceite Sierra del Moncayo DOP, o el Melocotón de Calanda DOP.

Bajo el lema “Aragón, sabor de verdad”, esta acción pretende reforzar el vínculo entre turismo, gastronomía y producto local, utilizando el desayuno como uno de los principales escaparates de promoción.

Por esa razón, los espacios habilitados en las salas de desayuno estarán preparados para identificar de forma visible estos productos, para que el visitante pueda reconocer el origen, la calidad y la singularidad gastronómica.

“Los hoteles son muchas veces la primera puerta de entrada a la gastronomía de un territorio y queremos que quienes visitan Zaragoza puedan descubrir desde primera hora productos excelentes, reconocibles y vinculados a nuestra identidad”, señala Antonio Presencio, presidente de Horeca Hoteles Zaragoza y Provincia.

Horeca Hoteles Zaragoza y Provincia subraya, además, que Aragón cuenta con una de las despensas agroalimentarias más reconocidas de España, con productos ligados al territorio, la tradición y la excelencia productiva.

La acción busca también apoyar al sector primario y a los productores aragoneses, fomentando el consumo de proximidad y acercando al visitante una experiencia más auténtica y diferencial durante su estancia.

Los 28 establecimientos