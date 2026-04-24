Confirmado por ley: el trabajador tiene derecho a 15 días de permiso si se registra como pareja de hecho

¿Quién dijo que solo quienes se casan pueden disfrutar de una luna de miel? Las personas que optan por formalizar su relación como pareja de hecho también tienen este derecho laboral, aunque todavía muchos lo desconocen.

Este tipo de unión no ha dejado de crecer en los últimos años. Según datos de 2023 del Centro de Información Estadística del Notariado (CIEN), las parejas de hecho se han multiplicado en un 2.000% en apenas 15 años.

Aunque el matrimonio sigue siendo la opción mayoritaria, las uniones de hecho ya superan las 560.000, lo que equivale a más de 1,1 millones de personas.

Las diferencias entre matrimonio y pareja de hecho existen, sobre todo en aspectos como la regulación económica, las herencias, la fiscalidad o los derechos de viudedad. En general, el matrimonio ofrece una mayor protección jurídica, mientras que la pareja de hecho destaca por su flexibilidad.

Sin embargo, estas diferencias desaparecen cuando hablamos del permiso laboral por formalizar la relación.

El Estatuto de los Trabajadores no establece distinción alguna entre matrimonio y pareja de hecho en este sentido, reconociendo 15 días naturales de permiso. Un tiempo que, en muchos casos, se aprovecha para la tradicional luna de miel.

Eso sí, la normativa exige preavisar a la empresa y justificar la situación. Una vez comunicado y aprobado, el trabajador tiene derecho a ausentarse sin perder su salario.

En otras palabras, se trata de días retribuidos y no recuperables, como si se hubieran trabajado o como si fueran vacaciones.

Sanciones de hasta 7.500 euros

Cualquier empresa que niegue el permiso de 15 días de descanso por hacerse pareja de hecho o, del mismo modo, recorte el salario por su disfrute, podrá ser denunciada ante la Inspección de Trabajo.

La transgresión de normas en materia de vacaciones y permisos, según el artículo 7 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), es considerada como una infracción grave.

Las sanciones previstas por una infracción grave pueden escalar hasta los 7.500 euros por vulnerar los derechos laborales del empleado.

Otros permisos laborales

Asimismo, el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores prevé otro tipo de permisos laborales que, con previo aviso y justificación, también son remunerados.