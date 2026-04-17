Confirmado por el BOE: estas son las comunidades de España con fiesta el jueves 23 de abril y puente

Con la mirada puesta ya en las vacaciones de verano, abril se presenta como un mes especialmente marcado por pausas y puentes en el calendario laboral.

No solo por coincidir con la Semana Santa, que ya dejó varios días de descanso, sino también por incluir fechas tan señaladas como el 23 de abril.

Ese día, las plazas de los pueblos aragoneses se llenarán de ranchos y ambiente festivo, mientras que en Cataluña se repartirán miles de rosas y libros, manteniendo viva una de sus tradiciones más emblemáticas, Sant Jordi. Aunque en esta última deberán celebrarlo por la tarde, ya que no es festivo en Cataluña.

¿En qué comunidades es festivo el 23 de abril?

El 23 de abril es una fecha marcada en el calendario para los vecinos de dos comunidades autónomas: Castilla y León, y Aragón.

En el caso de Castilla y León, tal día se celebra el día de la comunidad, conocido como el 'día de los Comuneros', siendo una jornada festiva de carácter retribuido y no recuperable. El objetivo es conmemorar la derrota de las tropas comuneras en la Batalla de Villalar en 1521.

En dicha comunidad es una fecha importante cargada de actos tanto institucionales como culturales. Sobre todo en el pueblo vallisoletano de Villalar de los Comuneros.

Además, los estudiantes podrán disfrutar de un puente de cuatro días, abarcando del jueves 23 de abril al domingo 26, ambos inclusive.

Al ser un festivo autonómico, todas las provincias de Castilla y León (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora) gozarán de fiesta este día.

Asimismo, Aragón también celebrará el 23 de abril un festivo importante: el Día de Aragón, en honor al patrón de la comunidad, San Jorge.

El origen de esta tradición se remonta a la leyenda de un santo que, según se cuenta, ayudó a los aragoneses en la Batalla de Alcoraz en 1096. San Jorge, un soldado romano del siglo III que fue martirizado por su fe cristiana, quedó ligado a Aragón tras su supuesta aparición milagrosa durante la reconquista de Huesca.

La historia narra que, bajo el mando de Pedro I, hijo de Sancho Ramírez, las tropas cristianas lograron imponerse a los musulmanes. La clave de la victoria, según la tradición, fue la intervención de San Jorge, que apareció a caballo en pleno combate.

En el caso de Aragón, también los estudiantes son los únicos agraciados con un puente de cuatro días, mientras los trabajadores podrán tomarse el día como un descanso laboral.