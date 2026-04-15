El bocadillo de Ternasco de Aragón que está de moda en España llega a The Wave en la 'Ternasquería Foodtruck'

Los asistentes al congreso internacional The Wave están de enhorabuena. Este año, además de presenciar uno de los eventos tecnológicos más importantes del mundo, también podrán disfrutar como nunca de la gastronomía de Aragón.

En la zona de foodtrucks del exterior del Palacio de Congresos de Zaragoza podrán encontrar 'El Paquito', el bocadillo de Ternasco de Aragón que está de moda en toda España.

'El Paquito' es la denominación o marca popular con la que ya se conoce a los bocadillos de cordero en buena parte de España.

El Consejo Regulador de la IGP Ternasco de Aragón ha puesto en marcha, coincidiendo con la celebración de The Wave, su nuevo vehículo promocional bautizado como Ternasquería Foodtruck.

Debido al éxito de las anteriores actividades en festivales y fiestas populares, principalmente con el innovador kebab de ternasco, la IGP Ternasco de Aragón refuerza esta línea impulsando la presencia en eventos populares.

El objetivo principal de esta actividad es promocionar la reconocida carne de cordero aragonesa en diferentes formas y momentos de consumo menos tradicionales.

'El Paquito'

Para esta primera actividad, el Consejo Regulador ha llegado a un acuerdo de colaboración con los responsables de The Boss, el gastrobar que el grupo La Bastilla tiene en la calle Goya de Zaragoza.

Este establecimiento está especializado en sus conocidos bocadillos “de etiqueta”. Así, José Ignacio Acirón, director de gastronomía de La Bastilla, propone para The Wave una vuelta a la versión más clásica del Ternasco de Aragón.

“Destaca el sabor y la jugosidad de la carne rosa, cocinada a la plancha al momento y acompañada de ingredientes tradicionales reconocibles y que se complementan perfectamente”, ha destacado Acirón.

'El Paquito', bocadillo de Ternasco de Aragón. Chus Marchador.

Más concretamente, la propuesta de la foodtruck consiste en un contundente "Paquito de filetes de cordero IGP Ternasco de Aragón a la plancha, queso semi curado de oveja Granja Perales, cebolla caramelizada y pimientos confitados".

La zona de foodtrucks estará abierta del martes 14 al jueves 16 durante todo el horario de actividad del congreso.

También durante la celebración del denominado "Afterwave", un festival musical con acceso libre que se celebra cada tarde en el escenario exterior y que se alargará hasta el jueves a medianoche.

Montaje de 'El Paquito' en The Wave. Chus Marchador.

Inscripciones abiertas para 'La Ruta del Paquito'

De manera paralela, esta semana el Consejo Regulador de la IGP Ternasco de Aragón ha abierto las inscripciones profesionales para participar en la tercera edición de la nueva Ruta del Paquito del Ternasco de Aragón.

Tendrá lugar del 4 al 21 de junio y en ella se elegirá el Mejor Paquito de Aragón. Una vez seleccionado, participará a su vez en el prestigioso y notorio concurso Mejor Paquito de España.

Pueden realizarse las inscripciones hasta el 30 de abril.