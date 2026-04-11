Se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la freidora de aire más barata de la marca: por sólo 24,99 euros

Pocas cosas hay más indispensables en una casa que una freidora de aire, sobre todo para aquellos que intentan mantener una dieta, eliminando las grasas y aceites gracias a este electrodoméstico para el hogar.

Además, el hecho de simplemente meter la comida y dejar que la Airfryer haga todo el trabajo también es una característica a considerar, sobre todo en aquellas casas donde las prisas son constantes.

En este sentido, destaca una opción de Lidl no sólo por su precio, siendo la más barata de la cadena con sus 24,99 euros, también por sus prestaciones.

Así es la Airfryer Silvercrest de 1.000 W

Capaz de freír, asar, cocinar y hornear, la Airfryer de Silvercrest permite preparar tus platos en un rango que abarca de los 80 a los 200 grados.

Además, como principal característica cuenta con una función de apagado automático y un temporizador de máximo 30 minutos, lo que garantiza programar el cocinado mientras descansas o preparas la mesa.

Como aspectos técnicos, la freidora tiene una potencia de 1.000 W y una capacidad de recipiente para freír de 2 litros, lo que sería el equivalente de unos 200 gramos de patatas congeladas, aproximadamente.

Freidora de aire caliente Silvercrest de 1.000 W Lidl

Esta capacidad es ideal para aquellos que viven solos, estudiantes, parejas o en casas con cocinas pequeñas y autocaravanas. También resulta la opción perfecta para aquellos que deseen llevar este electrodoméstico por primera vez a sus casas.

Es precisamente su pequeño tamaño y su peso ligero de 2,38 kilos, lo que la convierte en la compañera ideal de viaje, pudiendo llevarla fácilmente en las vacaciones y, por ende, no romper demasiado la dieta.

Asimismo, cuenta con un sistema con protección contra la corrosión y el sobrecalentamiento, garantizando su vida útil.

Airfryer de 1.000 W y 2 L Lidl

Opiniones

Su precio no ha pasado desapercibido entre la clientela, siendo una de las freidoras de aire con más comentarios de la marca.

El producto cuenta con un 4.3 de valoración sobre 5, teniendo un 86% de clientes que la recomiendan, encontrando opiniones que destacan su relación calidad precio.

"Estoy muy contento con ella, ya no uso mi horno eléctrico. Así que estoy ahorrando dinero, y la comida que se cocina en la freidora de aire está deliciosa. Sin embargo, tenga en cuenta que este producto es para una o dos personas", comenta un comprador.

¿Cuándo estará disponible?

Cuando un producto destaca por su calidad y además tiene un precio atractivo, lo normal es que despierte un gran interés. Por ahora no está disponible, aunque se espera que regrese a las estanterías en un plazo de 4 a 7 días laborables, es decir, durante la semana del 13 de abril.

Para quienes prefieren comprar online, los envíos se realizan en un plazo de entre 1 y 5 días laborables. Además, la web ofrece la opción de activar una notificación para avisar en cuanto el producto vuelva a estar disponible.

En cuanto a las devoluciones, Lidl ofrece un margen de 30 días.