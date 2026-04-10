ESIC University Aragón logra una participación histórica: Seis alumnos formarán parte del programa BIP Butterfly 2026

ESIC Aragón vuelve a posicionarse dentro del mapa internacional de la educación superior.

Seis de sus estudiantes van a participar en el BIP Butterfly 2026. Se trata de un programa Erasmus Blended Intensive Programme centrado en innovación, sostenibilidad y comunicación intercultural.

El programa se desarrollará del 13 al 24 de abril de 2026, combinando formación online y una fase presencial en Zealand, en la ciudad de Slagelse (Dinamarca).

Los estudiantes seleccionados son Juan Gordo Pomar, Alba Martínez Polo, Mercedes Gimeno Botaya, Rodrigo Echechiquía Gutiérrez, Pablo Díaz Dubón y Javier Asso Tobajas.

Ellos formarán parte de un grupo internacional de alrededor de 60 participantes procedentes de instituciones de la Unión Europea y de países extracomunitarios como Tailandia, Estados Unidos y México.

Guillermo Calahorra, responsable del Área Internacional de ESIC Aragón, ha querido poner en valor el talento y la preparación de los alumnos, así como el compromiso del centro con la internacionalización y la excelencia.

"Nuestra propuesta pasa por la internacionalización y la innovación educativa. Esto permite a los estudiantes participar cada año en programas de movilidad y experiencias académicas de alto impacto", ha explicado Calahorra.

Durante la estancia, los estudiantes participarán en un programa académico completo y experiencial.

Este incluirá clases magistrales impartidas por expertos internacionales, dinámicas grupales al aire libre, debates y sesiones de trabajo colaborativo. También encuentros interculturales y actividades de convivencia.

Representación aragonesa

La presencia de este grupo supone un hito para Aragón. Se ha convertido en una de las ediciones con mayor representación aragonesa en un programa de estas características, un logro que refleja el alto nivel académico y la proyección internacional del centro y de su alumnado.

La participación de estos seis estudiantes de ESIC Aragón representa una oportunidad formativa de alto valor y un reconocimiento a su esfuerzo académico y a su motivación por ampliar horizontes en un contexto multicultural.