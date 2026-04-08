Ya ha entrado en vigor: multas de hasta 10.000 euros por "dejar sin supervisión" a tu gato durante 3 días

Imagina irte de vacaciones con tu familia, dejar a tu pequeño compañero provisto de agua y comida suficientes para varios días y, al tiempo de regresar, encontrarte con una desagradable sorpresa en el buzón.

Y es que muchos dueños de mascotas desconocen que, desde marzo del 2023, la entrada en vigor de la nueva Ley de Bienestar Animal trajo numerosas restricciones y fuertes sanciones para quienes no cumplan con sus requisitos.

Algunas medidas son más conocidas, como la prohibición de vender perros, gatos y hurones en las tiendas de mascotas. Otras, como la prohibición de dejar a tu mascota sola durante 3 días o más, pasan más desapercibidas.

Así lo recoge el artículo 27 de esta normativa, que prohíbe expresamente a los dueños de animales de compañía "dejar sin supervisión a cualquier animal de compañía durante más de tres días consecutivos".

Esto implica que no se puede dejar solos a los gatos, hurones o a cualquier otra especie animal que esté integrada en el entorno familiar.

Además, este artículo introduce un matiz importante. Los dueños de los perros no pueden dejarlos sin supervisión más de 24 horas seguidas, al entender que es un animal mucho más social que los gatos y que, por ende, requiere de una mayor atención.

Multas de hasta 10.000 euros

"Dejar sin supervisión" a un gato o hurón durante ese periodo de tiempo puede considerarse una infracción leve, siempre que no se produzcan daños físicos ni alteraciones en su comportamiento.

Según el artículo 73, define como infracción leve toda "conducta que, por acción u omisión y sin provocar daños físicos ni alteraciones de su comportamiento al animal, conlleve la inobservancia de prohibiciones, cuidados u obligaciones establecidas legalmente".

Las sanciones por este tipo de conductas van desde un simple apercibimiento hasta multas que pueden oscilar entre los 500 y los 10.000 euros.

Eso sí, si esta situación deriva en daño o sufrimiento para la mascota, podría considerarse como una infracción grave, cuyas consecuencias económicas son mucho más severas. Además, cometer varias infracciones leves en un plazo de tres años también se traduce en una infracción grave, con multas que van de los 10.001 a los 50.000 euros.

Por tanto, estar siempre informado y dejar a tu mascota al cuidado de una persona de confianza no solo es lo más recomendable, sino lo más barato y responsable a la larga.