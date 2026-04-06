Confirmado por Hacienda: estas personas no están obligadas a presentar la declaración de la Renta 2025

Este miércoles, 8 de abril, comienza la campaña de la renta correspondiente al ejercicio 2025, que se extenderá hasta el 30 de junio.

Como cada año, una de las principales dudas entre los contribuyentes es quién está obligado a presentar la declaración del IRPF y quién puede evitar este trámite sin problemas con Hacienda.

La respuesta, según la Agencia Tributaria, es que no tienen que hacer la declaración quienes ganan menos de 22.000 euros anuales.

No están obligados quienes ingresan hasta 22.000 euros anuales con un solo pagador, o hasta 15.876 euros si han tenido varios pagadores con algunas condiciones.

Es decir, si una persona ha trabajado para una sola empresa y no supera los 22.000 euros brutos al año, normalmente no tendrá que presentar la renta. Y si ha tenido más de un pagador, tampoco tendrá que hacerlo si no supera los 15.876 euros, salvo excepciones. A partir de ahí, entran en juego otros matices que conviene conocer.

Uno de esos matices es el número de pagadores. Si hay dos o más, pero lo cobrado del segundo y siguientes no supera los 1.500 euros al año, se mantiene el límite de 22.000 euros.

Este detalle es importante, porque muchas personas con trabajos puntuales o cambios de empresa no están obligadas a declarar por este motivo.

También influyen los ingresos adicionales. Por ejemplo, si una persona solo ha ganado pequeñas cantidades por intereses bancarios o dividendos, no tendrá que presentar la declaración si no superan los 1.600 euros anuales y ya tienen retención aplicada. En estos casos, Hacienda considera que el impuesto ya está correctamente ajustado.

Otro caso frecuente es el de ingresos muy bajos en general. Si una persona no llega a 1.000 euros anuales en total sumando trabajo, ayudas o pequeñas ganancias tampoco estará obligada a declarar. Esta regla protege a quienes tienen una actividad económica mínima o ingresos muy reducidos.

Además, existen ciertas rentas pequeñas, como ayudas públicas o imputaciones de vivienda, que tampoco obligan a declarar si no superan los 1.000 euros al año.

Sin embargo, conviene tener en cuenta que estos límites no lo son todo. Aunque no exista obligación legal, en muchos casos sí puede ser recomendable presentar la declaración.

Esto ocurre cuando ha habido retenciones en la nómina o cuando se tiene derecho a deducciones, ya que el resultado puede salir a devolver.

Siempre se puede hacer el borrador para comprobar cómo te queda el resultado de la renta, si a pagar o a devolver. Aunque no tengas obligación, a lo mejor 'te renta' (nunca mejor dicho) presentar la declaración.