Reabre esta histórica heladería de barrio en Zaragoza: fundada en 1978 y reconocida con dos Soletes de la Guía Repsol

Cuando empiezan a subir las temperaturas en Zaragoza hay señales que anuncian que el buen tiempo está cerca: las terrazas vuelven a llenarse, el cierzo se vuelve más amable… y las heladerías artesanales levantan de nuevo la persiana.

En el barrio de Las Fuentes, una de las heladerías artesanales más queridas de la ciudad, Il Carrettino, inaugurará temporada el próximo viernes 13 de marzo con un programa especial para que nadie se quede sin disfrutar del primer helado del año.

Fundada en 1978 y reconocida con dos Soletes de la Guía Repsol, esta histórica heladería zaragozana vuelve a abrir sus puertas con el local renovado y nuevos sabores.

Al frente del proyecto está Carolina Ochs, propietaria y gerente de Il Carrettino, considerada por muchos clientes el alma de la heladería.

Implicada personalmente en cada detalle del negocio, Ochs ha sabido mantener el espíritu familiar de un establecimiento que lleva más de cuatro décadas formando parte de la vida del barrio.

Una gran reapertura

Para celebrar el inicio de temporada, Il Carrettino ha preparado una jornada especial organizada en distintas franjas horarias para que vecinos y amantes del helado artesanal puedan acercarse durante toda la tarde.

De 14.00 - 17.00 los que se acerquen al local podrán disfrutar de un 2x1 en cucuruchos grandes. Además, desde las 14.00 se repartirán cupones con un 20% de descuento para utilizar en una próxima visita.

Heladería Il Carrettino, Las Fuentes. Zaragoza

A las 17.00 será el reparto de velas aromáticas con forma de helado, elaboradas artesanalmente.

Con esta iniciativa, la heladería quiere poner en valor el trabajo artesanal apoyando a una creadora local.

Hacia el final del día, entre las 19.00 y 20.00 se repartirán cucuruchos grandes al precio de antaño, por solo 1,50 euros.

Helados artesanos con ingredientes naturales

Detrás de los helados está el maestro heladero Leonardo Pena, con más de 20 años de experiencia, que ha preparado nuevos sabores para esta temporada manteniendo la esencia de la casa: helados artesanales elaborados con ingredientes naturales.

La heladería también mantiene un firme compromiso con las personas con intolerancias alimentarias, ofreciendo opciones sin lactosa, sin azúcar y sin gluten, para que todo el mundo pueda disfrutar del helado.

La fidelidad de sus clientes se refleja en su ficha de Google, donde mantiene una valoración media de 4,8 estrellas y cientos de reseñas, lo que la sitúa entre las heladerías mejor valoradas de Zaragoza.

Después de más de cuatro décadas formando parte de la vida del barrio de Las Fuentes, Il Carrettino sigue demostrando que la tradición, el trabajo artesanal y el trato cercano continúan teniendo un lugar especial entre los amantes del helado.