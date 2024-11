La expresión que nació en Aragón y se usa en toda España: tiene su origen en la Edad Media tras una gran batalla

En el lenguaje castellano existen muchas expresiones que traducidas al pie de la letra perderían su sentido. Por ejemplo "se me cerró la puerta en las narices" no quiere decir que te pillaras la nariz con la puerta, sino que perdiste el autobús; o "más vale maña que fuerza", no quiere decir que necesites a una aragonesa (aunque algo tiene que ver).

Conocer el origen de estas 'frases hechas' nos puede ayudar a entender mejor su significado y a aprender partes de nuestra historia. Por ejemplo, la expresión de "más vale maña que fuerza" es un refrán que se refiere a la superioridad de la inteligencia sobre la fuerza bruta, y nació de la defensa que hizo Agustina de Aragón frente a los franceses. Sin embargo, no es esta expresión aragonesa que se utiliza en toda España de la que vamos a hablar hoy.

Otra expresión popular que se utiliza en toda España y tiene origen aragonés es: "Como Pedro por su casa", se utiliza para describir a alguien que entra con confianza y seguridad a un lugar, como si fuera suyo. Pocos saben que esta expresión, con siglos de antigüedad, tiene sus raíces en una de las épocas más turbulentas de la historia medieval de Aragón, y se remonta al reinado de Pedro I de Aragón, a finales del siglo XI.

Pedro I de Aragón, hijo del rey Sancho Ramírez e Isabel de Urgel, heredó el trono aragonés en 1094. Su padre, en su afán por fortalecer los territorios cristianos ante la amenaza musulmana, le había confiado ya desde joven la gestión de zonas fronterizas como Ribagorza y Sobrarbe, e incluso se le dio el título de "rey de Monzón" debido a la posesión y defensa de territorios expuestos a ataques de la taifa de Lérida.

La coronación de Pedro I fue en el famoso monasterio de San Juan de la Peña, donde descansan sus restos. En estos tiempos, las tierras del Reino de Aragón eran constantemente atacadas por los almorávides, y Pedro I lideraba el esfuerzo de reconquista en la región.

La Batalla de Alcoraz y la conquista de Huesca

En 1096, Pedro I protagonizó uno de los eventos más recordados de la historia de Aragón: la Batalla de Alcoraz, en la que se enfrentó a las tropas de Al-Musta'in II de Zaragoza para conquistar la ciudad de Huesca. Según cuenta la leyenda, en este crucial enfrentamiento, Pedro I contó con la intervención milagrosa de San Jorge, santo patrono de Aragón.

La leyenda dice que San Jorge apareció sobre un caballo blanco, guiando a las tropas cristianas y ayudándoles a asegurar la victoria sobre las fuerzas musulmanas. Este suceso alimentó la devoción a San Jorge en la región, y desde entonces, el santo se representa habitualmente montado en un caballo, a menudo luchando contra un dragón, símbolo del mal.

Con la victoria en Alcoraz, Pedro I logró tomar la ciudad de Huesca, y la frase "entrar como Pedro por su casa" se popularizó, aludiendo a la forma en que el monarca aragonés entró con confianza y determinación en la ciudad reconquistada.

Esta expresión se expandió rápidamente por toda España y ha perdurado hasta nuestros días, manteniendo su uso para describir a quien se mueve sin inhibiciones en un espacio ajeno.

La expresión que nació en Aragón

La expresión "Como Pedro por su casa" se ha mantenido en el lenguaje español por más de nueve siglos, y aún hoy se usa en toda España. Aunque su origen está en Aragón, el dicho se ha despojado de sus referencias históricas y religiosas para convertirse en una frase coloquial que denota familiaridad y confianza en un espacio ajeno.

Al utilizar la expresión, la mayoría de los españoles desconocen la historia de Pedro I y la Batalla de Alcoraz, pero el dicho sobrevive, en parte, gracias a su potente evocación de seguridad y liderazgo.

Cada vez que alguien entra "como Pedro por su casa" está, en cierto modo, recreando ese acto de afirmación que Pedro I llevó a cabo al entrar en Huesca.