José Ángel, hijo de una residente: "He venido un poco tranquilo porque sabía que mi madre estaba bien"

La residencia de los Jardines de Villafranca se ha convertido en el punto de referencia de los familiares de los residentes de esta. José Ángel Barat, vecino de Villafranca e hijo de una residente, se ha trasladado hasta las puertas de la residencia para conocer el estado su madre Pilar, de 93 años: "Mi madre estaba bien, padece un poco de Alzheimer aunque haya notado algo, no le ha dado importancia", relata José Ángel. Cuando ha podido visitarla solo quedaban unos tres o cuatro ancianos de trasladar.

Según ha informado este familiar, ha sido la propia alcaldesa, Volga Ramírez, quien le ha transmitido lo ocurrido a las 7.30 de la mañana, dos horas después de que se iniciara el fuego en el interior de una habitación de la residencia.

"Desde el primer momento me ha dicho que estaba bien. No es lo mismo que a la persona que le hayan dicho que fuera corriendo que ha habido un incendio. Yo he venido un poco tranquilo en este sentido", comenta aliviado José Ángel.

Su madre, Pilar, era la única vecina de Villafranca de Ebro que se encontraba ingresada en el centro desde hace siete años. Además de ella, otra mujer que también había vivido en el municipio se encontraba interna en la residencia.

Por el momento, a este familiar no se le ha informado más allá de que el incendio se ha provocado en el interior y ha provocado una gran cantidad de humo. Sin embargo, no tienen ningún tipo de información respecto a las causas.

Ante el traslado de su madre de 93 años a la residencia Vitalia de Huesca: "Nos parece bien, en algún sitio tienen que estar y por aquí están todas las residencias llenas", explica el familiar.

Asimismo, conocía a las trabajadoras de la residencia que residían en el municipio, y al hermano de un residente que se encuentra ingresado: "Él se ha ido directo a Zaragoza para verlo", transmite este vecino de Villafranca.

Igualmente, María Ángeles ha acudido a ver a su tía, una de las residentes. "Nos hemos llevado un gran susto. Ella tiene demencia senil y ni siquiera se puede mover de la cama, pero han podido levantarla y sacarla. Estamos muy agradecidas a todo el personal".