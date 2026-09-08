El pueblo de Zaragoza que le ha declarado la guerra a la okupación: "Es un despropósito, aquí no son bienvenidos"

"Aquí, los okupas no son bienvenidos". Son palabras de Inés Baudín, la alcaldesa de Villanueva de Gállego, el pueblo de Zaragoza que le ha declarado la guerra a la okupación ilegal.

Sus vecinos llevan dos semanas saliendo a las calles para clamar contra lo que consideran "un despropósito".

El municipio tiene alrededor de 5.000 habitantes y al menos cuatro de sus casas están okupadas.

Hasta este sábado eran cinco, pero el hartazgo acumulado hizo que una parte de los protestantes se tomaran la Justicia por su cuenta por la noche y sacaran a la fuerza a la persona que se había hecho con la casa de Pepe -un anciano muy querido en el pueblo-, aprovechando que había tenido que ser hospitalizado.

Según cuentan, fueron los jóvenes los que derribaron la puerta, lo sacaron y pusieron un tablón de madera para que nadie pudiera volver a entrar sin permiso.

El Ayuntamiento no ha convocado ninguna de las dos protestas porque, como recalca la regidora, "no puede". Pero ella asegura que, como vecina particular, apoyará y hará todo lo posible para acabar con el problema.

Se da la circunstancia de que la calle en la que se produjo el desalojo, la de Francisco de Goya, es también la suya, por lo que la polémica no le podía tocar más de cerca.

"No es una pobre gente"

La regidora reconoce que estas personas "no vienen a hacer el bien". "No es una pobre gente que no tenga dónde dormir", expone.

Aunque hay quien en el municipio ha echado en falta una respuesta más contundente por parte del Consistorio, Baudín asegura que, como vecina, va a estar "en todas las manifestaciones que se hagan" en adelante.

Que la situación era ya límite se ha visto en este sonado caso, con burlas del okupa hacia los vecinos en redes sociales y un hartazgo generalizado que llevó a tiendas de la localidad a organizarse y no venderles nada para forzar su marcha.

"No les ha servido de mucho. Aquí seguimos jejeje. Ahora vamos a hacer carne a la brasa", llegaba a decirles en Facebook tras la primera protesta, secundada fundamentalmente por los mayores del municipio.

La segunda, en la que pudieron verse carteles de 'Mi casa, mis derechos' o 'Villanueva sin okupas', contó con más apoyos y no se descarta que pueda haber más si hay más incidentes.

En este caso, el problema no radica en una falta de efectivos. Tampoco ha habido altercados graves más allá de los rifirrafes y las advertencias en redes.

La Guardia Civil acude en cuanto se le avisa, y también se cuenta con Policía Local. "El problema es que esto va muy lento y las leyes amparan bastante a los okupas", lamenta la primera edil.

Estos días, muchos se preguntan qué ha podido pasar para que un pueblo de estas dimensiones sufra tantos casos de okupación.

La persona que okupó la vivienda de Pepe "habría estado en la cárcel", y los vecinos aseguran que en otra de las asaltadas "se trafica con droga", un escenario que en nada se parece a la Villanueva que todos conocen.

La casa de este vecino, en la que llegaron a poner cámaras de seguridad, estuvo okupada alrededor de un mes. La familia que la 'eligió' para sí aprovechó las fiestas de la localidad para forzar la cerradura. Y así hasta hace menos de 72 horas.

Para la alcaldesa, el gran temor es "que se corra la voz" y dé la sensación de que en Villanueva hay casas para poder okupar.

Las otras okupaciones no han sido tan conflictivas como esta, aunque no por ello se va a hacer la vista gorda.

"Lo mejor es tapiar la puerta con ladrillos como han hecho en Almudévar", decía uno de los vecinos en redes en referencia a otro sonado caso de okupación en la Comunidad.

Reacción sin precedentes

La alcaldesa ve "normal" que los vecinos tengan miedo y estén cabreados. "Yo como vecina también lo estoy", admite.

A lo largo de su historia, el municipio nunca había tenido que reaccionar así. La idea nació de unos particulares. Comenzó como una "marcha pacífica" y aunque lo ha sido en sus dos convocatorias, da la sensación de que este sábado se llegó a un punto de no retorno.