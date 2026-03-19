El juez de violencia de género ratifica la prisión para la pareja de María Paloma como principal sospechoso

El juez de la plaza número 1 del Tribunal de Instancia de Barbastro ha ratificado la prisión provisional para Juan Julián S.S., principal investigado por la muerte de María Paloma B en el Barranco de La Palomera, en Colungo (Huesca). Medida que ya había sido interpuesta por la jueza de la plaza número 2.

La ratificación se ha dado este jueves tras ser vuelto a poner a disposición judicial. En la misma vista, el juez ha ordenado seguir con las diligencias que la anterior instructora había solicitado antes de que se llevara a efecto la inhibición del caso al juez de la plaza número 1.

De esta manera, a lo largo de este jueves se procederá a la entrada y registro en el domicilio de Juan Julián y en próximos días a la inspección del vehículo de su propiedad.

En el auto de ratificación de prisión, dictado por el instructor de la plaza nº1, el juez expone que en las diligencias abiertas previamente por la juez de la plaza nº 2, “después de constatarse que los hechos ocurridos podrían ser constitutivos de un delito de violencia de género, por razones de competencia objetiva, la plaza nº 2 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Barbastro se inhibió en favor de la presente plaza nº 1 competente por razón de la materia.” Acordándose con fecha 17 de marzo de 2026 auto de inhibición.

En la comparecencia ante el juez, celebrada esta mañana de jueves, han estado presentes el Ministerio Fiscal, el abogado del investigado Carlos Víctor S.A., el abogado de Ana Belen B. S. (hermana de la víctima y personada como acusación particular), y el principal investigado Juan Julián S.S. acompañado de su abogado.

En el auto dictado expresa el juez que al entender que existen indicios fundados de un delito de asesinato, ante el riesgo de fuga del investigado y al concurrir los requisitos legalmente exigidos para la adopción de la medida de prisión, es por lo que ratifica la prisión provisional de Juan Julián S.S.

El juez, en su auto, ratifica también las medidas cautelares impuestas por la anterior instructora, consistentes en la prohibición de acercarse a menos de 200 metros de José B.B. (tío de la víctima) y de comunicarse con él por cualquier medio.

Además, aclara que "aun cuando la ratificación de las referidas medidas no venga exigida legalmente, considero que deben ser igualmente mantenidas por cuanto se conciben y resultan precisas para proteger la indemnidad y garantizar la ausencia de contaminación del testimonio de la otra víctima de este procedimiento, José, persona de edad avanzada y de frágil estado de salud como demuestran los informes médicos adjuntos a la causa".

Cronología del suceso

El 17 de enero de 2026 una alerta de SOS Desaparecidos dio parte de la alerta de desaparición de María Paloma B., de la que no se tenía noticias de su paradero.

Escasas 24 horas después, el 18 de enero, unos senderistas encontraron un cuerpo en las inmediaciones del Barranco de las Palomeras, en Colungo. Un montículo montañoso que está a 25 kilómetros de Barbastro, lugar donde vivía María Paloma B.

Sin embargo, durante este tiempo la alerta de la desaparición de esta mujer se ha mantenido activa. No fue hasta el 13 de marzo cuando SOS Desaparecidos dio por desactivada la alerta. Mismo día en el que la Guardia Civil procedió a la detención de la pareja y marido de la víctima.

Hasta el 16 de marzo no trascendió ninguna información de la investigación, cuando tres presuntos implicados han pasado a disposición judicial y otros tres han sido llamados a declarar en los juzgados de Barbastro.