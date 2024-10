Condenado a cuatro años de prisión el camionero que mató a una familia en Chalamera (Huesca)

La Audiencia de Huesca ha condenado a cuatro años de prisión al camionero que colisionó contra un turismo en la A-131 carretera de Fraga a Huesca, en el término municipal de Chalamera. El siniestro ocasionó la muerte de una familia, una pareja y la hija menor de edad de esta. El tribunal ha dictado condena por un delito de homicidio imprudente.

Además, se priva a Miguel Ángel C. G. del derecho de conducir vehículos a motor y ciclomotores durante seis años. Así como la pérdida del permiso de conducir. También tendrá que hacer frente a una indemnización de 154.019,73 euros a los familiares.

El siniestro mortal ocurrió el 3 de septiembre de 2020 a las 16.00, cuando el condenado invadió el carril izquierdo tras realizar una maniobra evasiva brusca lo que provocó el choque frontal con el Audi Q5 en el que viajaba la familia fallecida.

Tal y como se probó en el juicio celebrado hace más de un año, Miguel Ángel C. G. conducía a una velocidad aproximada de 88km/h, superando el límite de velocidad fijado en 80 km/h de la vía. Además, no guardaba la distancia mínima de seguridad con respecto del vehículo que circulaba delante suyo. Y no se daban las circunstancias meteorológicas adversas que pudiera afectar a su conducción.

Por ello, los magistrados afirman en su sentencia que "ha quedado acreditado la comisión del delito de homicidio por imprudencia grave mediante la utilización de un vehículo a motor que produjo el fallecimiento de Domingo A. M., Sagrario M. O. y de la hija menor de edad Anna A.M."

Contra esta sentencia, dictada por la Audiencia Provincial de Huesca, cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.