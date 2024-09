El aragonés Miki Nadal sufre un grave accidente: "El coche ha dado vueltas durante 100 metros"

El humorista aragonés Miki Nadal ha vivido este martes un incidente que le va a costar olvidar. El presentador se encontraba de camino a Vitoria para presentar su próximo concurso televisivo 'Sopa de letras' en el Festival de Televisión cuando ha sufrido un accidente que ha dejado parte del vehículo destrozado. Ha sido el propio Miki Nadal quien ha esclarecido lo sucedido en una publicación en sus redes sociales ante las primeras noticias que han comenzado a relatar el accidente.

Nadal ha relatado que el suceso se ha producido en la A-1 a las 8.57 de este martes tras pasar Burgos. El accidente se ha dado tras reventar la rueda delantera izquierda: "Sumado esto a la lluvia ha hecho que el coche haya ido dando vuelta y trompicones contra los quitamiedos durante más de 100 metros", ha explicado el zaragozano. A lo que ha añadido: "Habrá durado todo apenas 10 segundos".

El susto ha ido a más ya que se encontraban en medio de la autovía cuando varios vehículos la transitaban: "Nos hemos quedado mirando hacia los coches que venían de frente con el temor de que algún camión u otro coche nos pudiera alcanzar de lleno", afortunadamente, tal y como ha señalado el cómico, no ha ocurrido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Miguel Nadal (@nadalmiki)

El propio Miki Nadal ha explicado que no han tenido que llamar a los servicios de emergencias porque ya estaban informados de lo que había sucedido. "No hemos tenido ni que llamar al 112, los teléfonos directamente lo hacen si detectan un accidente al momento y la Guardia Civil de Tráfico estaba allí a los 5 minutos. – Continúa.- También envía el móvil directamente un mensaje a tus contactos de emergencia diciéndoles que has tenido un accidente y el punto exacto en el que te encuentras". Por lo que han podido contar con asistencia de emergencia pocos minutos después del accidente.





El aragonés ha querido aclarar aliviado que tanto el chofer como los tres ocupantes del vehículo no han necesitado asistencia médica, quedando todo en un grave susto. Así, tras lo ocurrido Miki Nadal reflexionaba: "Ahora, ya de vuelta a Madrid voy pensando en lo fácil que te puede cambiar la vida de un momento a otro (incluso perderla) y lo poco conscientes que somos de ello". A lo que ha querido acabar su publicación con garra a pesar de las circunstancias vividas este martes: "Seguimos dando la tabarra!!!! Gracias por preocuparos. Sed felices!!!!".