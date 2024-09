La ‘influencer’ Lola Mencía se defiende del acoso tras ser denunciada por incumplir las normas en Ordesa

La 'influencer' Lola Mencía, conocida en redes sociales como @Martadelola, está viviendo unos días verdaderamente complicados. Un simple vídeo en su cuenta de Instagram dio origen a una enorme polémica que ha provocado el actual sufrimiento de la leonesa, hasta tal punto de denunciar en el programa de Telecinco, ‘Socialité’, el acoso que está recibiendo en las redes sociales.

Todo comenzó con su excursión al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Lola y sus acompañantes disfrutaron de un día en el Pirineo aragonés. Sin embargo, lo hicieron sin cumplir las normas, a juicio de la Guardia Civil, ya que se trata de un espacio protegido.

Lola Mencía publicó un vídeo-resumen en su cuenta de Instagram con varias imágenes de su experiencia en Ordesa. En ellas se ve como sus perros van sueltos, sin bozal, y se bañan en ciertas pozas. Además, también se aprecia como la exconcursante de ‘Supervivientes’ se baña en una de estas.

A partir de ahí, su publicación comenzó a llenarse de críticas y la polémica trascendió a la Guardia Civil. De esta forma, agentes del Seprona de la Guardia Civil de Huesca denunciaron la semana pasada a la ‘influencer’ y a su pareja por incumplir la normativa.

Captura de pantalla del programa 'Socialité' Telecinco

Lola Mencía habla

Así pues, unos días después, la leonesa ha hablado sobre los hechos en 'Socialité', tratando de justificarse y de denunciar los insultos y el odio que está recibiendo.

Lola Mencía arranca explicando que vio las normas al entrar al Parque (no bañarse, no arrancar flores, no llevar sueltos los perros), y admite que llevaron atados a sus animales "en todo momento". Sin embargo, cuenta que en la pradera gigante para llegar a la Cola de Caballo decidió soltarlos: "Yo entiendo que esas normas cuando hay masificación de gente se tengan que cumplir porque es un caos total, pero decidimos apartarnos del camino donde no había gente ni ganado para que disfrutaran cinco minutos".

Igualmente, niega que se bañaran en la cascada y explica que en los vídeos aparecen mojados porque "cayó una tormenta terrible" y salieron con el agua "hasta los tobillos" porque creció la orilla.

Por otro lado, declara que habían estado en Aragón "intentando hacer un turismo bonito, disfrutando de todo y ayudando dejando dinero en el pueblo", y al tratar de explicarlo en historias, también se le había criticado esto.

Debido a la oleada de comentarios negativos que le llegan, de los cuales lee algunos en el programa, reconoce que no puede meterse en Instagram. "Todas las notificaciones son de insultos", lamenta. Además, narra que "al no haber acoso y amenazas", no puedo denunciarlo por injurias.

También alza la voz para revelar que le han dejado malas reseñas en su negocio, así como también a su pareja en su empresa.