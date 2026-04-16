Esta es la amplia programación cultural y solidaria que ha organizado Cuarte de Huerva para el mes de abril

Mercadillo de libros de San Jorge 2025 en Cuarte de Huerva. Ayuntamiento Cuarte de Huerva.

La actividad en Cuarte de Huerva no para.

Tras el cierre de Semana Santa, el Ayuntamiento del municipio ha presentado una completa y diversa propuesta cultural para el mes de abril. Por supuesto, pensada para todos los públicos y con especial protagonismo a las actividades medioambientales, solidarias y en familia.

"Queremos que la cultura se viva en Cuarte, en nuestras calles y en nuestros espacios", explica la alcaldesa Elena Lacalle.

La programación arranca con una iniciativa que combina creatividad y participación, el taller "Escena primaveral en movimiento", que tendrá lugar el próximo domingo 18 de abril en el Centro Cívico de Cuarte de Huerva.

Esta actividad, orientada a público familiar, permitirá a los asistentes aprender a construir su propia mariposa autómata. Además, contará con diferentes turnos a lo largo del día para facilitar la asistencia.

Ese mismo fin de semana, el municipio celebra las IX Jornadas Esteparias, una propuesta consolidada que pone en valor el entorno natural de la zona.

Cartel de las IX Jornadas Esteparias. Ayuntamiento Cuarte de Huerva.

Entre las actividades previstas destacan talleres de construcción de cajas nido, recorridos de montaña, anillamiento de aves y rutas guiadas.

Estas jornadas, que se desarrollarán entre el 17 y el 19 de abril, combinan divulgación ambiental, deporte y ocio. El objetivo es, a su vez, fomentar el respeto por el medio ambiente y el conocimiento del patrimonio local.

La programación cultural continuará el 23 de abril. Con motivo del Día del Libro y de Aragón, van a volver a poner en marcha la iniciativa "Un libro, mil causas".

El año pasado fue la primera edición. "Terminamos con una sensación tan buena, que enseguida supimos que esto había que repetirlo sí o sí", cuenta la alcaldesa.

Este evento, que se celebrará de nuevo en el Bulevar, invita a la ciudadanía a donar libros en desuso para darles una segunda vida. Los fondos recaudados, además, serán destinados a fines solidarios.

"No solo fomentamos la lectura, sino que lo hacemos con un componente solidario que le da aún más sentido", afirma Lacalle.

Cartel de la iniciativa 'Un libro, mil causas'. Ayuntamiento Cuarte de Huerva.

La jornada contará también con animación infantil para convertir el encuentro en un plan para toda la familia.

Por último, la música será protagonista el martes 28 de abril con un concierto de piano en el Centro Cívico organizado junto al CEIP Pilar Bayona. El encuentro comenzará a las 17.30 y el acceso será libre hasta completar aforo.

Desde el Ayuntamiento animan a vecinos y visitantes a que participen y disfruten de estas actividades. "Cuarte es un lugar con esencia, entorno y raíces, estas jornadas culturales son la oportunidad perfecta para conocerlo", añade.

Con esta oferta, Cuarte reafirma su compromiso con una programación accesible, diversa y de calidad, y consolida al municipio como un referente en la dinamización cultural del entorno.