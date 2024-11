Una relación “invisible” entre obras de diferente época y técnica: el patrimonio de la DPH sale a escena

La Colección de Arte de la Diputación Provincial de Huesca sale a escena. Decenas de obras del patrimonio de la institucional provincial van a ver la luz en la exposición “Largo es el tiempo”, constituida por una selección de piezas entre las que se incluyen algunas históricas que se han ido adquiriendo en diferentes proyectos. Todas ellas conforman un relato propio y único para cada visitante.

El patrimonio de la DPH está formado por más de 1.100 obras históricas y, por primera vez, se realiza una selección para contar un relato. “El criterio de selección ha sido poner en relación unas obras con otras y contar un relato al espectador, que va a ser el gran protagonista. Es el espectador al que va dirigida esa obra. Corresponderá al espectador activar las relaciones que establezco entre unas obras y otras”, ha destacado Chus Tudelilla, doctora en Historia del Arte, comisaria de la exposición y encargada de seleccionar las obras.

Entre ellas apenas hay aspectos en común. Son de diferentes etapas, artistas e, incluso corrientes, y ni siquiera estarán expuestas en un orden cronológico, pero mantienen una “relación invisible” que las organiza en su conjunto. “Son obras pertenecientes a tiempos alejados, realizadas con técnicas que no tienen nada que ver, pero siempre hay un choque en las imágenes que organizan el tiempo”, ha explicado Tudelilla.

En concreto, la comisaria no quería reducir toda la colección patrimonial a “esquemas convencionales”. “Estoy convencida de que, cada una de esas obras realizadas por diferentes autores a lo largo del tiempo, son capaces de establecer unas relaciones inesperadas. El poder de la imagen es tremendo y sobrevive al espectador”, ha incidido Tudelilla.

Con ello, la exposición invita a todos los visitantes a indagar entre las complejidades de obras de diferentes tiempos. “La memoria nos permitirá relacionar unas obras con otras. Hay cuadros realizados por autores desconocidos, pero no por ello deja de tener importancia. He recuperado las dagas ibéricas y las he puesto en relación con cuadros realizados a comienzos del siglo XX y en los años 80”, ha apuntado.

Los diferentes capítulos que organizan este proyecto expositivo y editorial (‘A escena’, ‘Horizontes’, ‘Paisajes’, ‘Identidades’, ‘Ocaso de lo sagrado’ y ‘Este pobre cuerpo’) no son compartimentos estancos sino que, por el contrario, están concebidos como escenarios abiertos a las relaciones que se establecen entre las obras, cuyas historias vuelven a comenzar cada vez que nos situamos delante de ellas.

De hecho, ni siquiera es necesario seguir un orden en el seguimiento de estos capítulos. “Es impresionante la capacidad de las obras para no circunscribirse a un significado concreto. El primer apartado es cuando entras en la sala, pero, si continúas, se despliegan el resto de los capítulos y puedes empezar por donde quieras”, ha contado Tudelilla.

Esta exposición “Largo es el tiempo” se inaugurará este viernes 29 de noviembre y estará abierta al público hasta el 16 de febrero de 2025, en la sala de exposiciones de la Diputación Provincial de Huesca.