Amazon creará más de 600 empleos en un nuevo centro logístico en Zaragoza: "Mejora la velocidad de las entregas"

Amazon ha anunciado la apertura de su primer Distribution Center (DC)en España, ubicado en Zaragoza. Con una inversión de 100 millones de euros, el gigante estadounidense refuerza su compromiso con Aragón, sumando un nuevo centro a la red de centros de operaciones que la compañía tiene en la región.

Con una superficie de más de 30.000 metros cuadrados, este centro está ubicado en el polígono industrial Centrovía, en La Muela, y comenzará a operar en septiembre de este año con el objetivo de alcanzar a las 600 personas empleadas en un plazo de tres años.​

Este nuevo centro de distribución actuará como hub logístico especializado en productos de alta demanda como los básicos del día a día, entre los que destacan toallitas de bebé, leche en polvo o complementos alimenticios.

Denominado ZAZ8, se centrará en optimizar la cadena de suministro mediante el almacenamiento estratégico de aquellos productos que más se piden, garantizando un flujo constante de inventario hacia el resto de los centros logísticos que la compañía tiene repartidos en el país.

Con este nuevo centro se crea una capa intermedia de almacenamiento regional que permite disponer del inventario más cerca del destino final, lo que mejora la velocidad de entrega.

ZAZ8 está ubicado en el polígono industrial Centrovía, a las afueras de la ciudad de Zaragoza, siendo una localización estratégica para dar servicio a toda España por la cercanía que tiene con diversas ciudades.

"Estamos muy orgullosos de anunciar la próxima apertura de este centro y así seguir impulsando el talento y el empleo de la región. Gracias a este centro ofreceremos una amplia variedad de empleo de calidad y crearemos oportunidades laborales para todo tipo de personas, con múltiples roles diferentes. Además, reforzamos nuestro compromiso con los clientes al mejorar la velocidad de las entregas mediante un centro especializado en productos de alta demanda", señala Jaime González del Palacio, responsable del centro.

Compromiso con la creación de empleo de calidad

Con la apertura de ZAZ8, Amazon refuerza su apuesta por la región como hub logístico estratégico, donde cuenta actualmente con más de 1.000 personas empleadas. La compañía ofrece un salario de entrada superior a 1.600 euros al mes y beneficios adicionales valorados en 3.500 euros anuales para puestos de operaciones que no requieren experiencia previa.

Entre los roles disponibles se encuentran desde posiciones de ingeniería, recursos humanos, tecnologías de la información, salud, seguridad o finanzas hasta puestos de recepción, empaquetado y envío de pedidos. Amazon ofrece a las personas empleadas un lugar de trabajo que se sitúa entre los más avanzados del mundo, con salarios competitivos, y procesos y sistemas que garantizan el bienestar y la seguridad.

"Un punto de inflexión para La Muela"

El presidente en funciones del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha valorado que “la apertura del nuevo centro de Amazon en La Muela es una noticia magnífica para Aragón por su importantísima creación de empleo y porque consolida, aún más si cabe, la apuesta de la multinacional por nuestra comunidad autónoma”.

“Desde el Gobierno de Aragón siempre hemos apoyado y confiado en este proyecto de Amazon en Centrovía. Es una iniciativa que va a suponer un punto de inflexión para La Muela y su área de influencia, y que se suma a la ola inversora en Aragón, que ya supera los 90.000 millones de euros en poco más de dos años y medio”, ha celebrado.

Por su parte, Adrián Tello, alcalde de La Muela, destaca que "una de las diez empresas más grandes del mundo se instale en tu pueblo es muy importante y una gran alegría, más si cabe creando 600 puestos de trabajo cuando no llegamos ni a 250 personas desempleadas. Va a ser un antes y un después para La Muela”.

Este es el cuarto centro de Amazon en Zaragoza, donde cuenta con un Inbound Cross Dock (IXD), un centro Amazon Fresh y una estación logística. Además, en el área tecnológica, y desde 2022, Aragón posee tres zonas de disponibilidad con centros de datos de Amazon Web Services (AWS).