Fernando Samper dimite como presidente de Forestalia en plena investigación por corrupción de renovables

Fernando Samper Rivas ha presentado su renuncia a la presidencia de Forestalia en plena investigación de la Guardia Civil por presunta corrupción en la tramitación de renovables.

El fundador de la compañía energética deja el cargo dos días después de su primera comparecencia pública en el Senado.

Sus funciones y responsabilidades ejecutivas y de dirección serán asumidas por su hijo, Ricardo Samper García, que quedará al frente de la gestión con el objetivo de asegurar la continuidad operativa del grupo y el funcionamiento habitual de todas sus áreas y proyectos, tal y como ha informado la compañía en un comunicado.

“Confío en que este ajuste en el gobierno corporativo del grupo contribuirá a reforzar su funcionamiento y a garantizar su desarrollo futuro. Mi decisión responde a la voluntad de facilitar el normal desarrollo de los procesos en curso”, dice Fernando Samper en el comunicado transmitido a los medios por la propia empresa.

Ricardo Samper García Forestalia

Desde la compañía explican que esta renuncia forma parte de un protocolo interno elaborado por el despacho de abogados Cuatrecasas. El objetivo es separar la propiedad y la gestión de la compañía, así como garantizar su estabilidad y desarrollo ordinario, dentro de los procedimientos judiciales que están actualmente en curso.

“Esta iniciativa forma parte de la voluntad de integrar en el Grupo las mejores prácticas del sector, consolidando una cultura corporativa basada en la integridad, la responsabilidad y la transparencia”, asegura la empresa.

Ahora, Ricardo Samper ha sido nombrado nuevo director general del Grupo Forestalia. Vinculado al grupo empresarial desde hace más de seis años, ha desempeñado distintos cargos dentro de la compañía hasta este nombramiento.

"Este paso responde al compromiso de la familia con la compañía y con su proyecto empresarial. Asumo esta responsabilidad con el objetivo de seguir consolidando la actividad del grupo, reforzar nuestras relaciones con todos los grupos de interés y garantizar el desarrollo de los proyectos en marcha", transmite Ricardo Samper.

En este contexto, la compañía reforzará su área de compliance mediante la incorporación de dos prestigiosos despachos, Cuatrecasas y Hogan Lovells International, como asesores externos independientes, con el objetivo de seguir desarrollando, más si cabe, su marco de cumplimiento y alineándolo con los estándares internacionales de referencia.

El presunto cabecilla de toda la trama

Para la Guardia Civil, Samper era el “tronco central” que dirigía estratégicamente las ramas de la trama, apoyado principalmente en Eugenio Domínguez como la figura clave de todo el entramado criminal dentro de la Administración General del Estado.

Las investigaciones de la Guardia Civil han permitido identificar un reparto de funciones y tareas “coordinado”, mediante una “voluntad colectiva” orientada a la “comisión de delitos de prevaricación, cohecho y blanqueo de capitales”.

En concreto, Fernando Samper, como presidente de Forestalia, sería el cabecilla de la trama y el responsable de orientar la actuación de su grupo empresarial para obtener resoluciones favorables mediante el favorecimiento de cargos públicos.

En su comparecencia de dos horas en el Senado, Samper eludió responder a las preguntas sobre su relación con Eugenio Domínguez o sobre el posible pago a través de participaciones.

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