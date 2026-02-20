Los sindicatos vuelven a la calle tras lamentar dos víctimas en accidente laboral en Aragón en 48 horas: "Es dramático"

Concentración de CCOO y UGT por la siniestralidad laboral en Aragón E. E.

Los sindicatos CCOO y UGT han vuelto a salir a la calle para denunciar los dos últimos accidentes laborales que se han cobrado sendas víctimas en apenas 48 horas. Son los dos primeros después de unos meses donde esta lacra se había logrado aminorar, aunque esta semana ha registrado un nuevo repunte.

La última se ha conocido apenas unos minutos antes de esta concentración, después de que el trabajador de un servicio de asistencia en carretera fuera atropellado mientras estaba cargando en su grúa un vehículo averiado en la vía.

El pasado miércoles, otro trabajador, a quien le quedaba apenas un mes para jubilarse, perdió la vida en un accidente en Ballobar (Huesca). La víctima se encontraba montando una granja de porcino con una grúa telescópica cuando, al colocar una serie de piezas en el tejado, se soltó el material y quedó atrapado entre la propia grúa y las chapas.

Tras estos accidentes, los sindicatos han vuelto a decir ‘basta’, y han exigido que se aborde de raíz un problema que se extiende desde hace años.

“Llevábamos unos meses sin tener que hacer estas concentraciones. Es un momento triste. Pensábamos que se estaba parando la ola de accidentes traumáticos”, reconoce Luis Clarimón, responsable de Seguridad Laboral de CCOO Aragón.

En el caso de Ballobar, los sindicatos insisten en la problemática de las subcontratas de la construcción, y en la necesidad de abordar un plan que ponga el foco en estas pequeñas empresas.

“Han sido unas circunstancias extrañas. La víctima, en principio, estaba sola en el trabajo y se produjo un atrapamiento con heridas muy graves. De nuevo, reclamamos medios a las administraciones competentes para que haya más recursos para vigilar estas empresas”, ha detallado Clarimón.

Para UGT Aragón, esta situación ya es “verdaderamente dramática”, y hacen un llamamiento a redoblar las medidas de prevención para evitar cualquier tipo de accidente, pidiendo más implicación al próximo Gobierno de Aragón.

“Hay que extremar el control por parte de las autoridades laborales y el papel de la Fiscalía. Puede haber ilícitos de ámbito penal, en función de la investigación de los accidentes, y debe tener responsabilidades que asumir. Es un delito contra la seguridad y salud de los trabajadores. Nadie debe perder la vida en el trabajo”, ha apuntado José de las Morenas.