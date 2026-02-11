Nancy Lei, la empresaria china que ha hecho 10.000 km para vender sus productos en FIMA: "Es difícil, no hablo español"

Nancy Lei, comercial de la empresa china Austter en FIMA Zaragoza E. E.

Este martes había desembarco de personas de diferentes nacionalidades y de puntos de España en Zaragoza. El motivo no es otro que la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola (FIMA) que se celebra del 10 al 14 de febrero.

Durante estos cuatro días todos los visitantes que se precien podrán ver las 1.261 marcas expositoras, procedentes de 35 países, de las cuales, 663 son extranjeras.

Bien se podía ver ya en su primer día la llegada de autobuses con decenas de visitantes asiáticos que luego se ven recorriendo los hasta nueve pabellones de FIMA. No son los únicos porque más de algún francés o británico se puede oír mientras paseas por la feria.

Más allá de visitantes, los expositores extranjeros suelen tirar de distribuidores o comerciales que dominen el español para asegurarse las ventas. Sin embargo, algunos son más valientes y vienen sin apenas conocimiento del idioma.

"Está siendo difícil vender porque no sabemos hablar nada de español", expresa Nancy Lei en inglés. Palabras que justamente coinciden cuando un grupo de interesados ha intentado mantener contacto con ellos pero no ha habido suerte al no poder llegar a entendimiento a causa del idioma.

Esta comercial de la empresa Austter procede de la ciudad china Weifang para vender sus productos focalizados en la jardinería.

Así, ha venido por primera vez a FIMA junto a otros compañeros para exponer sus máquinas: "Trabajamos mucho con el cliente europeo y vimos que era una buena oportunidad", señala.

Pocas horas después de que comience la feria, Nancy sostiene que "a pesar de los problemas por el idioma queremos repetir".

Según explica, sus productos tienen un coste "económico" y que buscan adecuarlos a los estándares europeos como también "queremos negociar siempre con los clientes para llegar a un acuerdo".

Desde Polonia

No son los únicos que se estrenan de otros países. Tomás Silkov viene desde Polonia para promocionar sus máquinas agrícolas para tratar el suelo al comprador español. El polaco se defiende con un español fluido que le ayuda a poder integrarse y, sobre todo, vender.

Comercial de la empresa Namyslo explica que llevan dos años trabajando con distribuidores españoles "para adecuar nuestra maquinaria a vosotros".

"En Polonia tenemos otro suelo, aquí es más duro. Entonces teníamos que cambiar algunas características de nuestras máquinas para que fueran aptas para trabajar", subraya.

Máquinas de la empresa polaca Namyslo en FIMA E. E.

Así, tras tener toda la maquinaria lista para vender "vimos que era el momento perfecto para poder venir a FIMA": "Se trata de una muy buena oportunidad para tratar con el cliente español más de cerca", señala Silkov.

En Namyslo se centran sobre todo en maquinaria destinada a labrar y tratar el suelo del campo. Por ello entre sus expositores se puede ver un cultivador de rastrojo, un vibrocultivador o un rodillo Cambridge.

Aunque es pronto para decirlo, pero este comercial polaco parece que le ha gustado el ambiente español: "La gente es agradable, se interesa y te ayuda por el idioma", recalca.

Por ello, no duda que seguirá asistiendo a FIMA en los próximos años "porque es una puerta muy grande para nosotros".