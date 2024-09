Enrique Clemente: "Si estamos bien ordenados, arriba tenemos talento para marcar diferencias"

Un debut siempre es especial, pero un redebut también puede serlo. Enrique Clemente vivió este sábado su segundo estreno con el Real Zaragoza. Fue en La Romareda, saliendo en el descanso como lateral izquierdo, y con una victoria. Además, de todo ello, fue inesperado.

El jugador del Real Zaragoza, que ha regresado a su casa este verano en forma de préstamo por Las Palmas, ha manifestado este miércoles cómo recuerda su redebut. Admite que fue "inesperado" y "de repente", ya que salió al descanso por la lesión de Dani Tasende. Aunque ha afirmado que a nadie le gusta entrar por una lesión, ha reconocido que tenía muchas ganas y más todavía siendo en casa.

"Las oportunidades hay que crearlas, hay que estar preparado. Me he encontrado muy bien entrenando, estaba bien dentro del grupo aunque no participara, y físicamente bien. El partido salió bien, puedo ir a mucho más, tengo mucho más para dar. Todo lo que pueda poner al servicio del equipo, bienvenido sea", ha afirmado el zaragozano.

Han pasado cuatro años desde su salida, tiempo en el que Clemente ha mejorado. "Desde que me fui soy otro Enrique, con muchos más conceptos, más peso, más liderazgo, más fuerte en defensa, con ideas más claras a la hora de tomar decisiones con balón".

El zaragozano ocupó el lateral izquierdo, posición en la que Dani Tasende (de vuelta a los entrenamientos) se ha convertido en indiscutible. No obstante, Clemente, que se desenvuelve tanto en la banda como en el centro de la zona, ha definido este miércoles que le es indiferente que lugar ocupar. Aun así, en el lateral ha señalado que se siente "cómodo" y que puede "ofrecer registros distintos".

Temporada ilusionante

El Real Zaragoza venció al Levante el pasado sábado y se coloca segundo clasificado de la Segunda División. Acaba de comenzar, pero la temporada se presenta ilusionante: "Empezar bien siempre es positivo, para la confianza, para enganchar a la gente, para la ilusión que se genera. En el equipo hay gente con hambre y energía y eso contagia".

Igualmente, no olvida la complejidad de la categoría: "Llevamos pocos partidos, esta Liga es larga y caprichosa, hay que estar tranquilos, nos vienen partidos complicados, todas las plantillas compiten y siempre hay resultados que sobre papel no te esperas".

Además, ha alabado a su compañero Gaetan Poussin y a la seguridad defensiva que se ha demostrado. En este sentido, ha aclarado que es importante dejar la portería a cero: "Si estamos bien ordenados en defensa, arriba tenemos talento para marcar diferencias".

En esta línea, de cara al encuentro ante el Sporting de Gijón de este sábado, confía en que el equipo pueda conseguir los tres puntos si se demuestra la energía y la ambición de partidos anteriores y ponen el "énfasis" en sí mismos.

Por último, no quiere pensar en su futuro después de esta temporada, ya que es algo que no depende de él. Así pues, lo único que ha expresado Clemente es que está "encantado de la vida" de haber vuelto.