Víctor Fernández, tranquilo con las lesiones y agradecido por el cambio de césped en la Ciudad Deportiva y en La Romareda

Víctor Fernández se ha encargado este viernes de llamar a la calma en el seno del Real Zaragoza con respecto a las lesiones. Esta semana el conjunto aragonés ha sufrido dos nuevas bajas, Cristian Álvarez y Keidi Bare, pero el técnico se ha mostrado tranquilo con esta situación.

El entrenador del Real Zaragoza, Víctor Fernández, ha afirmado que el número de lesiones no le preocupa y está tranquilo, considerando que es un ritmo normal y que el grupo tiene "recambios" para hacer frente a estas.

No encuentra una razón para ellas y señala que "puede haber múltiples, pero nunca se sabrá la objetiva" y apela a mejorar en la preparación. Por ello, Víctor Fernández valora como "una gran noticia" que se vayan a cambiar los campos de entrenamientos.

"Para mí es fundamental entrenar en las mejores condiciones, tener el césped perfecto, que corra la pelota. Hablamos con el jefe de la empresa, han dicho que van a hacer buenos campos de entrenamiento. Se cambiará el de La Romareda al definitivo para la temporada", explicaba el maño.

El Real Zaragoza ha perdido este mes a dos de sus mejores piezas, Aketxe, quien sí encendió "las alarmas" y a Keidi Bare, el domingo pasado. Sobre la sensible baja del albanés, Víctor ha manifestado que "tiene unas características y un perfil que no se encuentra en la plantilla" y pese a que "no hay dos" como él, insiste en que están preparados para cualquier baja.

Un hecho importante para ello es la "profundidad de plantilla", algo en lo que Víctor Fernández considera que se ha mejorado con respecto al año pasado. De hecho, es consciente de que hay muchos jugadores que entrando desde el banquillo están dando mucho al equipo. "No es un tema que me preocupe, al contrario, la suerte que tengo es que a todos los tengo activos y todos suman. Todos podrían ser titulares. Quiero que se sientan importantes en el grupo aun sin jugar. La Segunda División es muy larga y hay momentos para todos", analizaba.

Duelo ante el Burgos

En cuanto al encuentro de este domingo día 15 frente al Burgos, el aragonés apuesta por ser ellos mismos, "un equipo muy competitivo". Además, alababa a su rival, que para él es uno de los equipos "que mejor se ha reforzado" y cuenta con una base amplia y el mismo entrenador del curso previo. "Es muy visible, muy directo, tiene 3 o 4 jugadores diferenciales", señalaba.

Aun así, Víctor Fernández afirma que el cuadro blanquillo viajará con "la mejor disposición y con confianza" al Plantío, a donde acudirá también Bazdar, que ha regresado este viernes de su convocatoria con la selección y tras contraer matrimonio.

Por otro lado, Víctor Fernández reflexionaba sobre la situación actual del equipo, líder de la categoría: "A mí me sorprende porque lo estamos haciendo muy bien con tantos cambios de jugadores y de estilo. Se tienen que conocer y acoplar. El triunfo y la victoria hacen que el trabajo sea más fácil, nos ayuda. El equipo está con moral y con ganas, pero no vamos a caer en el error de hacer juicios definitivos o juicios de valor que no corresponden".

Asimismo, avisaba de que el Real Zaragoza va a ser un equipo "incómodo", y que dentro de más jornadas se verán los objetivos a los que aspira cada equipo.

Por último, el zaragozano se refería al límite salarial que publicó este jueves LaLiga. "No me sorprende absolutamente nada. Sabía que teníamos que vender para corregir la situación económica", confesaba. El Real Zaragoza ha crecido en sus posibilidades, así como también han hecho los demás, por eso, Víctor declara que pelearán y lucharán con lo que tienen en la mejor Segunda División de la historia.