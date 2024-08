El sentimiento zaragocista de Clemente, una decisión fácil para Kosa y una afición diferente a ojos de Vital

Era una prioridad, más bien una urgencia, y el Real Zaragoza ya tiene nuevos centrales en su plantilla: Bernardo Vital, Sebastian Kosa y Enrique Clemente. Los tres han sido presentados este miércoles como jugadores del club aragonés y con ellos, parece completada la defensa, aunque Cordero no dé nada por cerrado.

Bernardo Vital fue el primero en llegar, hace ya dos semanas, y ha vestido la camiseta blanquilla en los dos primeros compromisos del curso. En Cádiz lo hizo tan solo habiendo entrenado una vez con el grupo, pero explica que la titularidad la afrontó "con normalidad"."Era importante empezar bien, era un partido difícil, estoy aquí para trabajar y ser uno más del equipo. Debemos ser humildes y seguir trabajando", apuntaba el portugués que se defiende perfectamente con el castellano.

Así pues, el central, que firma por dos temporadas con opción a otras dos, expone que sus sensaciones en los primeros partidos han sido muy buenas y confía en seguir creciendo.

Al preguntarle por la principal diferencia que encontraba con respecto al fútbol en su país, Vital lo tenía claro: "la afición". El zaguero ya ha podido comprobar la fidelidad zaragocista y destacaba que el Real Zaragoza tiene mucha gente que lo apoya y quiere trabajar para que siga así.

Por último, sobre sus cualidades destacaba su salida de balón o su buen posicionamiento que le permite hacer pases interiores.

Sebastian Kosa

El Real Zaragoza anunciaba el pasado sábado la incorporación de Sebastian Kosa, después de que jugara los 90 minutos con su exequipo. El central eslovaco de 20 años tiene experiencia en Europa y es sin duda una apuesta de presente y de futuro.

El jugador admite que no tuvo "muchas dudas de fichar" con el conjunto maño. "El Real Zaragoza tiene una historia increíble como club. Es un club muy grande en España", comentaba agradecido.

Además, tras su primer entrenamiento con el grupo, reconocía que está físicamente listo para aportar y él mismo valora su poderío físico para ganar duelos y su velocidad.

Clemente, en casa

El último en llegar y en tomar la palabra ha sido Enrique Clemente, para quien, como decía Cordero no hace falta presentaciones. En primer lugar, el canterano zanjaba la polémica formada por su celebración al gol del Racing de Ferrol frente al Real Zaragoza. "No hay mayor prueba de zaragocismo y de disipar dudas que estar aquí. Si no sintiera que esta es mi casa, no hubiera venido nunca. Yo he sido profesional con los equipos que he competido, lo expliqué en su momento", aclaraba.

Enrique Clemente en su presentación con el Real Zaragoza E.E.

Aunque su intención es demostrarlo en el campo, no escondía su amor por el escudo: "Siento y sé lo que es el Real Zaragoza. Es el club de mi vida. Tengo muchas ganas de volver a ponerme la camiseta, es con la que más cosas he sentido".

Reiterando esa ilusión desvelaba que cuando salió la oportunidad de volver, sonrió. "Me imaginaba mil cosas del regreso. Es inimaginable”, expresaba. Además, incidía en los dos motivos que le habían hecho regresar: "Uno es el Real Zaragoza. No hay ningún club por encima. El otro es Víctor, el entrenador que me hizo debutar. Los dos somos ambiciosos. Es un proyecto ilusionante. Desde que empecé vemos el fútbol parecido. Estoy muy contento de encontrarme con él".

❝Soy zaragocista y siento el Real Zaragoza. Es el Club de mi vida. Tengo muchas ganas de ponerme esta camiseta que tanto he sentido❞



🎥 Enrique Clemente — Real Zaragoza (@RealZaragoza) August 28, 2024

Enrique Clemente, petición expresa del técnico, abandonó la disciplina del Real Zaragoza en 2022 y al reflexionar sobre cuál ha sido su cambio hace hincapié en su cuerpo: "Quizá cuando empecé no estaba tan hecho porque era joven. He ganado peso y masa muscular. Estoy más cómodo en los duelos. Ahora soy más defensa que antes". Igualmente, confiesa que se siente a gusto en el centro de la zaga y también en el lateral zurdo.

Y el ansiado ascenso… El maño desea poder ser el amuleto y después de haberlo logrado con Las Palmas no quiere imaginar lo que sería vivirlo en Zaragoza.