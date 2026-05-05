La Carrera Nocturna de Cuarte de Huerva tendrá una nueva edición: se celebra el 6 de junio y hay 700 plazas

Cuarte de Huerva ya tiene fecha para una de sus citas deportivas más reconocibles.

La Carrera Nocturna alcanzará este año su decimocuarta edición. Se celebrará el próximo 6 de junio, con salida a las 22.30 horas desde el Parque Municipal Alcalde Jesús Pérez.

La prueba cuenta con 700 plazas disponibles. Las inscripciones, con un precio de 7 euros, ya están abiertas y podrán realizarse hasta el 3 de junio a través de la web municipal.

Podrán participar personas nacidas antes de 2014. En el caso de los menores de edad, será necesario presentar autorización. Además, los 300 primeros inscritos tendrán asegurado el frontal el día de la recogida.

La carrera mantiene un año más su formato nocturno, uno de los rasgos que la han consolidado dentro del calendario deportivo local y que cada año atrae tanto a corredores habituales como a vecinos que se animan a participar por primera vez.

Cartel de la Carrera Nocturna. Ayuntamiento Cuarte de Huerva.

Como en cada edición, la prueba tendrá un carácter solidario y todos los beneficios se destinarán a la asociación Cuarte TEA-Compaña, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Cuarte de Huerva y la Fundación Atención Temprana para apoyar a personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y a sus familias.