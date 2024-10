Estopa monta su propia fiesta con una Zaragoza entregada: "Hemos perdido la cuenta de las veces que hemos venido"

"Siempre que nos quede una canción por cantar lo vamos a hacer aquí en Zaragoza". Las continuas alabanzas y dedicaciones a la ciudad no han parado de darse en un concierto de Estopa a reventar en la noche previa al día de la Virgen del Pilar en el pabellón príncipe Felipe de Zaragoza.

Los hermanos Muñoz se han parado frente a más de 8.000 personas que se han dejado la voz cantando su repertorio de 25 años de carrera. Abrían a quemar el escenario con 'Tu calorro' lo que ha despertado a un público ya de por si entregado.

Lo han seguido dando todo con temas como 'Cacho a cacho', 'Vacaciones' o 'Cuando amanece'. La parte más emotiva se ha dado cuando los hermanos emulaban estar en su Cornellà natal sentados sobre un murete con grafitis y han interpretado temas personales como 'Hemicraneal' que ha iluminado el recinto con los móviles de los asistentes.

Vídeo | Estopa interpreta 'Por la raja de tu falda' en un pabellón Príncipe Felipe lleno María González

No ha habido tiempo para relajarse ya que enseguida han seguido con su particular fiesta y se han montado su propio bar con cerveza incluida con la que no han dejado escapar la oportunidad para hacer mención de la cerveza aragonesa Ámbar. Así han dado paso a que sus músicos y vocalista para lucirse a su antojo.

La noche ha recogido temas de su larga trayectoria como 'La raja de tu falda', que se ha convertido en un karaoke personal para los asistentes. También se han oído las canciones 'Partiendo la pana' o 'Pastillas de freno', entre otras. Entre su amplio abanico han hecho un hueco para sus canciones más recientes de su último disco 'Estopía' como 'La rumba del pescaílla'.

Haciendo alarde de su lado más divertido, los hermano Muñoz se abrían paso por el escenario con su mítico SEAT panda rojo. Este ha servido de su propio escenario para cantar 'Camiseta de Rokanrol'.

Aragón por bandera

A lo largo del concierto no han parado de hacer menciones especiales a la Comunidad como a la ciudad de Zaragoza. Han recordado momentos anteriores a su carrera. "Me acuerdo cuando tocábamos en la Sala Multiusoso o Interpeñas", han memorado. O hacían memoria a cuando su padre realizó la mili en Zaragoza: "En San Gregorio o así se llamaba", comentaba divertido David.

No han faltado los guiños a la música aragonesa y se han lanzado a interpretar una jota aragonesa: "La corte aragonesa, le traigo una petición, casarme con la princesa de la Corte de Aragón. Es la más guapa de España y me ha robado el corazón".

No ha sido lo único ya que la sorpresa de la noche llegaba a media hora de acabar el concierto. Estopa ha subido al escenario al rapero zaragozano El Momo. Así, los tres han estrenado su próxima colaboración 'Somos de barrio'.

La noche daba pie hasta a una Kiss Cam antes de dar pie a cerrar con los temas más clásicos donde los asistentes lo han dado todo a ritmo de 'Fuente de energía', 'Vino tinto' y, como punto final, 'Como Camarón' para demostrar que "esto es Estopa".