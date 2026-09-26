PSOE, PP, Vox y CHA se unen en Cariñena para exigir a la DPZ que refuerce la plantilla de Bomberos y blinde su parque

PSOE, PP, Vox y CHA han impulsado una declaración institucional en Cariñena para reclamar que se retome la negociación con los sindicatos del Servicio Provincial de Extinción de Incendios (SPEI).

En el texto, los cuatro partidos reclaman a la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) de Juan Antonio Sánchez Quero medidas para solucionar la falta de personal en el SPEI y garantizar la plena operatividad del parque de bomberos de la localidad.

También instan a la institución provincial a reunirse "de forma inmediata" con los representantes sindicales del Servicio para reanudar la mesa sectorial de negociación y alcanzar un acuerdo que permita resolver el déficit de efectivos y reforzar la plantilla.

La declaración pone el foco en la situación del parque de bomberos de Cariñena.

Los grupos municipales piden a la DPZ que garantice "la continuidad y plena operatividad" de estas instalaciones y que asegure de manera permanente la presencia de las dotaciones y los efectivos necesarios para ofrecer una respuesta "rápida, eficaz y suficiente" ante cualquier emergencia.

El Ayuntamiento advierte, además, de que la falta de personal no afecta únicamente al funcionamiento interno del servicio, sino que puede tener consecuencias sobre la seguridad ciudadana y la protección de personas y bienes.

En este sentido, señala posibles repercusiones sobre las infraestructuras y sobre la actividad económica y empresarial tanto de Cariñena como del conjunto de la comarca.

La declaración está firmada por Adolfo Simón Pardos, portavoz del Grupo Municipal Socialista; Mirian Domeque Gaspar, del Grupo Popular; Rafael Fernández Casao, de Vox; y Concepción García Muñoz, de Chunta.

Los cuatro coinciden así en trasladar a la Diputación Provincial de Zaragoza su "malestar y preocupación" por la situación de falta de efectivos en el SPEI y reclaman que se adopten medidas para garantizar la prestación del servicio.

El acuerdo será remitido a la Presidencia de la Diputación Provincial de Zaragoza, así como a los portavoces de los distintos grupos políticos con representación en la DPZ y en la Comarca Campo de Cariñena.