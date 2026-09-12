La plaza del Pilar se llena de miles de personas para disfrutar del Día del Deporte en la Calle: "Este año ha sido de récord"

Los más pequeños disfrutando del Día del Deporte en la Calle en la plaza del Pilar. E.E Zaragoza

Una pista de patinaje, un ring de lucha y hasta un campo de fútbol. Todo eso ha albergado este sábado la plaza del Pilar durante el Día del Deporte en la Calle, organizado por el Ayuntamiento de Zaragoza a través de la sociedad municipal Zaragoza Deporte.

Durante todo el fin de semana tendrá lugar en el salón de los zaragozanos un evento deportivo que durará un total de 13 horas de actividad, de 10:30 a 13:30 y de 16:30 a 20:00 horas en ambas jornadas.

Tal y como ha explicado el concejal delegado de Deportes, Félix Brocate, el evento vuelve a reunir a decenas de entidades y federaciones deportivas para ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de descubrir y practicar diferentes disciplinas deportivas de una manera abierta, gratuita y participativa.

El concejal de Deportes, Félix Brocate, ha destacado la gran presencia de vecinos, especialmente de familias, que han disfrutado de la primera jornada de este fin de semana en el que, en palabras de Brocate, "Zaragoza respira deporte y demuestra una vez más por qué hemos conseguido ser Capitalidad Europea del Deporte".

Hasta 68 actividades

La edición 2026 ha sido "de récord" con la participación de 59 entidades deportivas, que desarrollan 68 talleres y actividades deportivas y divulgativas, dirigidas a personas de todas las edades y niveles de habilidad.

La programación incorpora propuestas de deporte de base y federado, actividades recreativas y de ocio, así como iniciativas orientadas a la inclusión, la salud, la participación intergeneracional y la atención a colectivos vulnerables.

Entre las disciplinas que pueden practicarse se encuentran, entre otras: actividad con soporte musical, fitness, agility, ajedrez, aquavolei, bádminton, baile deportivo, balonmano, baloncesto 3x3, béisbol, ciclismo, datchball, deportes de lucha, escalada, fútbol americano, fútbol sala, gimnasia artística, gimnasia de mantenimiento para senior, gimnasia rítmica, golf, halterofilia, hockey, hockey línea, judo, juegos tradicionales, kárate, lacrosse, nordic walking, orientación, patinaje, petanca, psicomotricidad, remo, rugby, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, voleibol, natación, waterpolo, piragüismo, boxeo y pickleball.