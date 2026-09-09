Una conocida heladería del centro de Zaragoza, en traspaso por 180.000 euros: "Una oportunidad única en la ciudad"

La popular heladería italiana Ferrara, con más de 30 años de historia en la ciudad, dirá adiós a una de las calles más emblemáticas de Zaragoza.

Según se anuncia en Idealista, el local de la calle Alfonso busca un nuevo propietario por 180.000 euros.

Un movimiento que llega pocos meses después de que el negocio se expandiera hasta el barrio del Actur, en la calle de Ildefonso Manuel Gil. Con esta, serán dos las sedes todavía disponibles para degustar estas delicias perfectas para huir del calor.

La más histórica, en la que llevan sirviendo cucuruchos y tarrinas de helados desde 1996 en el paseo de Fernando el Católico, también permanece abierta.

El local en venta se encuentra ubicado en una de las mejores zonas de la ciudad. "Su excelente ubicación, a escasos metros de la Basílica del Pilar, garantiza un flujo constante de turistas y público local, convirtiéndola en una oportunidad excepcional para continuar con la actividad o desarrollar un nuevo concepto de restauración compatible con el local", se vende en el anuncio de Idealista.

Dos pisos

Cuenta con una superficie total de 163 metros cuadrados distribuidos en dos pisos. La planta calle, con "una amplia zona de atención al público", cuenta con 65 metros cuadrados, mientras que la entreplanta son 98 metros cuadrados "ideales para zona de elaboración, almacén u oficina".

El precio de venta es de 180.000 euros, incluyendo toda la maquinaria y el mobiliario.

Eso sí, completamente vaciado la cifra disminuye hasta los 120.000 euros.

También se ofrece la opción de arrendamiento, aunque con la condición de que el contrato tenga 14 años de duración "ofreciendo estabilidad y continuidad para el negocio".

Se trata, según el anuncio del portal inmobiliario, "de una oportunidad difícil de encontrar en una de las calles más emblemáticas y con mayor visibilidad de Zaragoza, ideal para operadores del sector de la heladería, cafetería o restauración que busquen una ubicación de primer nivel".

Aunque, para los amantes del helado y clientes habituales es, sin lugar a dudas, una triste noticia.