El patrimonio de los concejales, al detalle: del piso sin hipoteca de Lola Ranera a los 240.000 euros de Eva Torres en el banco

El Debate sobre el Estado de la ciudad trajo consigo muchas frases y momentos inolvidables, entre ellos el de la portavoz del PSOE, Lola Ranera, aireando en su discurso las viviendas que tiene en propiedad la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca.

Estas declaraciones de bienes de los concejales del Ayuntamiento de Zaragoza son públicas y se actualizan en cada ejercicio, aunque son datos que todavía no están actualizados.

Pero, pese a que cualquiera puede comprobar (bien por habladuría o curiosidad), el de Ranera este miércoles fue un golpe bajo que no le sentó nada bien a la regidora, quien ya dejó claro que de las cinco casas que declaró, en 2025, tres son en nula propiedad.

Una de ellas está en Huesca, mientras que el resto están ubicadas en Zaragoza y solo en una cuenta con el 64% de la propiedad (en el resto el 50%).

También consta un terreno en Zaragoza con un valor de 60.000 euros. Aunque es propietaria al 50% y en nuda propiedad.

Los precios de las viviendas se mueven en una horquilla de entre 294.063 a 412.683 euros. Ninguno de ellos en alquiler.

Además, todos los adquirió mucho antes de llegar al Ayuntamiento de Zaragoza como concejala de Movilidad, en 2019.

Y, que sea la principal responsable del Ayuntamiento de Zaragoza no quiere decir que se libre de pagar una hipoteca, como el resto de los mortales. Tiene todavía pendientes 36.500 de una vivienda que adquirió en 2006 y otros 139.800 de la que compró en 2018.

La alcaldesa no tiene coche, pero sí tiene dos planes de pensiones que a 31 de diciembre de 2024 ambos superaban los 18.000 euros.

Lola Ranera (PSOE)

La líder del PSOE, por su parte, es propietaria al 50% de un piso que ya está pagado en Zaragoza. Lo compró en 2015 por 280.000 euros.

No tiene vehículo ni plan de pensiones y en sus dos cuentas corrientes tiene un total de 2.349,12 y 9.500 euros, respectivamente.

En la declaración de 2024 sí constaba un piso en Huesca del que era propietaria al 50% y cuyo valor catastral era de 7.825,60 euros.

Eva Torres (Vox)

La portavoz de Vox, Eva Torres, tiene también una vivienda ya sin hipoteca en Zaragoza de la que es titular al 100%. La compra data de 1998 y costó 105.778 euros.

La concejal tiene una cuenta de pensiones que a 31 de diciembre de 2024 ascendía a 13.805,40 euros y otra de ahorro que asciende a 240.122,92 euros. Torres, además, tiene participaciones por valor de 543,15 euros.

Su coche es un Audi A6 y lo tiene desde 2011.

Elena Tomás (ZEC)

Elena Tomás, portavoz de Zaragoza en Común, es la líder que mayor sueldo declara: 78.039,93 euros. Aunque ni Ángel Lorén (PP) ni Ranera (PSOE) tienen actualizado su sueldo, que en ambos casos supera los 58.000 euros a fecha de 2024.

Tomás es propietaria al 100% una casa en la ciudad que le costó 47.000 euros en 2019 y de la que, además, está todavía pagando la hipoteca.

No tiene coche ni cuenta de pensiones, aunque sí una de ahorro en la que declara tener 9.800 euros.

Ángel Lorén (PP)

El Portavoz del Partido Popular, Ángel Loren, tiene el 73% de la propiedad de una vivienda en Zaragoza comprada en 2010 y que costó en su día 150.000 euros. También declara el 73% de un garaje en Barcelona que compró en 2021 por 13.500 euros.

Eso sí, en su declaración también aparece que recibe 989,00 euros por tener una vivienda arrendada (a fecha de 31 de diciembre de 2024).

Lorén tiene el 73% en participaciones de una sociedad por valor de 71.826 euros y un plan de pensiones que asciende a 53.714,92 euros. No tiene coche.

Marisa Gaspar

La concejal tránsfuga de Vox, Marisa Gaspar, tiene un total de tres propiedades en Zaragoza. Una es una casa "rústica" que adquirió en 2008 por 48.000 euros. En la ciudad tiene dos pisos, uno del que es propietaria al 100% y que compró en 2023 por 55.000 euros y otro del que tiene el 44%.

Gaspar tiene a su nombre dos coches, un Austin mini comprado en 2016 de segunda mano y otro un Toyota Aygo X adquirido en 2024. También tiene un plan de pensiones en Ibercaja con un valor estimado de más de 8.000 euros.

Más ediles

Del resto de concejales una de las que más propiedades tiene es la de Hacienda, Blanca Solans. Declara un total de siete inmuebles cuyo valor va desde los 88.000 hasta los 7.000 euros.

Son todo viviendas en Zaragoza, a excepción de una plaza de garaje en Barcelona, y es propietaria al 100% de tres casas y un solar. El resto son en nuda propiedad. Eso sí, declara un total de 6.600 euros en arrendamiento de vivienda y 1.020,00 de garaje.

En contraposición se encuentra Armando Martínez (Vox) que no tiene ni un solo inmueble en propiedad, aunque si dos vehículos (un Nissan Qashqai 1.6 de 2020 y una moto Yamaha Tracer 7 Gt).