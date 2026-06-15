La fiebre por los cromos del Mundial 2026 inunda Zaragoza: hasta 5.000 euros por un álbum completo

La fiebre por los cromos del Mundial 2026 ha inundado Zaragoza. En las calles, los recreos y hasta en los bares las frases más repetidas estos días suenan a algo así como 'lo ten, no lo ten'.

También las plataformas de venta de segunda mano se han llenado de anuncios de cientos de aficionados que, nada más comenzar la Copa Mundial de la FIFA, se han lanzado a por el oro de las reventas.

Y no es para menos porque el álbum de Panini está prácticamente agotado en todos los establecimientos de venta, por no hablar de la ventaja de conseguir el cromo más valioso a golpe de bolsillo y sin tener que esperar hasta abrir el sobre correcto.

Prueba del valor de estos objetos son la mayoría de los anuncios publicados en los últimos días en Vinted, Wallapop o Milanuncios. Un intercambio de cromos en el que participan cientos de personas de diferentes comunidades convirtiendo en una versión online aquella imagen de la infancia en los recreos.

¿La diferencia? Que de esta manera el cambio ya no es por otro cromo, sino por dinero. Un valor que llega incluso a alcanzar los 5.000 euros por un álbum completo.

No todo son precios exclusivos. También hay jugadores que se venden a un euro o, incluso, a céntimos. Aunque si se trata de superestrellas como Kylian Mbappé o Lamine Yamal, los precios se disparan de nuevo, hasta los 100 euros por cromo.

Cromo Michael Jackson. Wallapop

Eso sí, la locura parece estar puesta en Lionel Messi. El argentino afronta previsiblemente su último mundial, convirtiendo la cita en un momento histórico que los coleccionistas más apasionados no pueden dejar pasar. Más de 1.200 euros por el cromo del jugador de este 2026.

Un coste que para los más nostálgicos se incrementa hasta los casi 3.000 euros por la colección completa del argentino, desde el 2002 hasta este 2026.

Aunque entre todas estas ofertas siempre se cuela alguna que es, cuanto menos, curiosa. Hasta 100.000 euros por un álbum completo (sin fotos del interior) y, aún más sorprendente, un cromo a la venta por el mismo precio cuyo jugador estrella es Michael Jackson.

Ofertas sospechosas aparte, entre los anuncios también se ponen a la venta camisetas, tanto las de este año como vintage. Por 1.300 euros una camiseta de la selección española de 1979, mientras que la primera y la segunda camiseta (prácticamente agotada) se venden juntas por 1.000 euros las dos.

Y, si uno está buscando algo más especial, una entrada de uno de los últimos partidos del mundial del 82, el de naranjito, se pone a la venta como nueva por 1950 euros. Además, se ofrece pagar a plazos en tres meses por 650 euros al mes, sin intereses.