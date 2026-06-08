La alcaldesa de Zaragoza confía en que el Parque de Atracciones "pueda volver a abrir en septiembre"

"La idea es que Moncayo Leisure pueda abrir cuanto antes el Parque de Atracciones, al menos en septiembre, una vez pasados estos meses de verano donde hay menos visitantes, pero todavía no está confirmada la fecha". Así lo ha avanzado este lunes la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, tras darse a conocer hace unos días que el actual concesionario (regentado por la familia Morte) no abrirá esta temporada por problemas económicos.

"La concesión salió la licitación con una sociedad donde hay uno de los dos socios (Parque de Atracciones SL) que tiene problemas financieros", ha recordado la regidora. En este sentido, Chueca ha asegurado que "una vez resueltos los problemas entre los dos socios se podrá abrir el Parque de Atracciones", aunque se trata de una renovación de las instalaciones que todavía no tiene una fecha fijada.

Cabe recordar que el nuevo concesionario tenía de plazo hasta el 3 de noviembre -una vez finalizada la temporada, que iba a empezar este pasado 6 de junio bajo una orden de continuidad- para entregar la modificación del estudio de detalle y un plan de actuación de mejora. Aunque la intención desde el Gobierno de la ciudad es que sea "lo antes posible".

"A pesar de las dificultades, de los momentos de incertidumbres que se han vivido por el camino y de las críticas de todos los grupos de la oposición, la ciudad de Zaragoza necesita esta renovación de unas infraestructuras que se habían quedado obsoletas", ha insistido.

Así ha criticado duramente las declaraciones realizadas por el partido de Vox este fin de semana, quienes pedían la dimisión del Director de Proyectos Estratégicos, Miguel Ángel Ruiz de Temiño.

Ha transmitido, lo primero, una sorpresa "absoluta" ante la inquietud de los de Abascal por el Parque de Atracciones y les ha recomendado que "no den lecciones de cómo organizar un partido internamente, cuando bastantes problemas tiene Vox actualmente en el Ayuntamiento".

"No pueden dar ejemplo"

Se ha referido así a la concejal tránsfuga, Marisa Gaspar, quien con su decisión de salirse del partido ha dejado al grupo de Vox en Zaragoza con tres escaños (al coger esta el sillón que Julio Calvo, exportavoz del partido, tras su jubilación). "No pueden dar ejemplo de cómo ellos se han organizado internamente. Bastante tienen como para estar dando lecciones al resto".

Ha criticado también que desde la legislatura pasada "Vox ha estado apoyando los presupuestos del Partido Popular". Unas cuentas que, tal y como lo ha recordado, "ha estado presente el proyecto del parque y nunca han manifestado inquietud cuando han tenido la oportunidad".

"Me parece que es una postura que está más cerca de hacer seguidismo de las críticas de la izquierda", ha criticado, acusándoles de sumarse a "una oposición desleal y que busca rédito político".

En este sentido, ha declarado que gobernar "no significa que todo vaya perfectamente y que no se planteen problemas" y ha asegurado que su deber al frente del Consistorio es "resolver cualquier dificultad que se pueda presentar en los múltiples proyectos del PP en Zaragoza".