Confirmado: el Parque de Atracciones no abrirá a partir del 6 de junio al público por "cuestiones económicas"

El Parque de Atracciones de Zaragoza no abrirá esta temporada. Así lo han comunicado desde la empresa al Ayuntamiento de Zaragoza este viernes.

A partir del 6 de junio, el Parque de Atracciones iba a abrir sus puertas al público general, dando comienzo a la temporada y cumpliendo con la orden de continuidad que impuso el Consistorio. Aunque los trabajadores aseguraron a este diario que, hasta este jueves, no habían recibido ninguna llamada por parte de PAZ S.L.

Para esta apertura, el Consistorio solicitó un informe a PAZ S.L donde se señalara el calendario de actividad para estos meses. Un documento que tenía como fecha límite para ser entregado este sábado, 6 de junio.

No obstante, la comunicación que sí ha llegado a la casa consistorial por parte de PAZ S.L es que "por cuestiones económicas no puede abrir el Parque de Atracciones".

Una noticia que, pese a que la orden de continuidad emitida desde la plaza del Pilar, deja en un limbo total el futuro de las instalaciones que actualmente siguen siendo responsabilidad de la familia Morte (dueña de la empresa, que se encuentra en concurso de acreedores) mientras continúa por otro lado el proceso de adjudicación a Moncayo SL (de la que PAZ es socia en un 20%).

Esto supone que, aunque las puertas de las instalaciones se mantengan cerradas, Morte sigue siendo el propietario y responsable de las mismas hasta el 3 de noviembre.

Ese mismo día, además, la nueva sociedad el nuevo concesionario deberá haber entregado la modificación del estudio de detalle y un plan de actuación de mejora.

El objetivo es que las instalaciones puedan abrir, ya con la nueva empresa al mando, entre febrero y marzo de 2027. Es decir, que las inversiones que tienen que hacerse no impidan su apertura.

Noticia en actualización

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