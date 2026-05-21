Zaragoza ya Florece en el parque Grande: estas son todas las novedades y actividades del festival este año

Las flores, música y muchas personas han inundado el parque Grande José Antonio Labordeta este jueves. ¿El Motivo? La sexta edición de Zaragoza Florece ya está en marcha.

Hasta el próximo 24 de mayo, el pulmón verde de la ciudad vuelve a convertirse en el epicentro de este festival que ya en su última edición reunió a más de 360.000 visitantes.

Para la inauguración de esta sexta edición, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha estado acompañada por Samantha Vallejo-Nágera y la concejal de Medio Ambiente, Tatiana Gaudes. Un inicio del festival floral en el que la chef española ha dedicado un poema a la capital, a su naturaleza y, también, a su gastronomía.

Palabras que han agradecido tanto la primera edil como la concejal de Medio Ambiente, quienes han destacado el impacto cultural, económico y turístico que supone para la ciudad. "La ciudad se ha situado ya en el mapa de las grandes ciudades y es, en concreto, una capital de prestigio en el panorama del arte floral", ha afirmado la alcaldesa.

Bajo el lema 'El jardín que imaginamos', el festival propone este año un recorrido artístico en el que naturaleza, creatividad y ciudad se unen a través de las recreaciones florales repartidas por algunos de los puntos más emblemáticos del parque.

Escenarios como la Escalinata del Batallador, la Fuente de Neptuno, el Puente de los Cantautores o el Monumento a la Exposición Hispano-Francesa acogen las creaciones de artistas nacionales e internacionales como Nicu Bocancea, Alex Segura, Samuel Flores o David Córdoba, entre otros.

Novedades

Entre las principales novedades de esta edición destaca 'La Placita by Enbotella', un nuevo espacio 'chill out' perfecto para escapar del calor junto al Monumento a la Exposición Hispano-Francesa que contará con música en directo, actividades y propuestas gastronómicas.

También se incorpora como nuevo escenario el renovado Jardín Botánico 'Francisco Loscos', que albergará actuaciones y actividades culturales durante los cuatro días del festival.

Además de las exposiciones florales, Zaragoza Florece mantiene su apuesta por una programación abierta a todos los públicos con conciertos, talleres, actividades familiares, mercado floral y una amplia oferta gastronómica.

La zona de foodtrucks contará con 20 propuestas culinarias diferentes y volverán espacios ya consolidados como EcoKids, dedicado a la educación ambiental infantil, y la Zona Picnic, uno de los puntos de encuentro más concurridos del recinto.

La música también será una gran protagonista en el festival con actuaciones repartidas por distintos espacios del parque. Por el escenario principal pasarán artistas y grupos como Vera GRV, Mediterráneos, Pared con Pared o Rosín de Palo, mientras que otros escenarios acogerán sesiones de DJs, conciertos acústicos y espectáculos familiares.

El festival extiende además su presencia más allá del Parque Grande con actividades, talleres y decoraciones florales en distintos barrios y comercios de la ciudad. Hoteles, escaparates, instituciones y establecimientos hosteleros se han sumado a esta edición decorando sus fachadas y organizando iniciativas vinculadas a la muestra floral.