Los afectados por las caídas de Bizi piden una reunión al Ayuntamiento para "poner cara" a los accidentes

La Plataforma Cero Caídas Zaragoza se ha dirigido formalmente al Ayuntamiento de Zaragoza para solicitar una reunión con la concejal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, con el objeto de que “ponga cara” a las cifras de accidentes registrados en el servicio Bizi desde enero de 2025.

En la rueda de prensa ofrecida en el Ayuntamiento de Zaragoza el pasado 18 de mayo, junto con uno de los responsables de la gestora del servicio, la UTE Serveo-PBSC, se dio a conocer la valoración del servicio tras alcanzarse los 10 millones de usos. Entre otras cuestiones se afirmó que la accidentalidad registrada en el servicio es mínima, servicio que se calificó como “un modo de transporte seguro, estable y con baja siniestralidad”.

Los portavoces de la plataforma califican la valoración realizada del servicio por parte de ambos responsables como “totalmente alejada de la realidad, especialmente en lo que a accidentes se refiere”. Consideran “bastante tramposo” basarse en los datos registrados por los propios usuarios en la app del servicio dado que “sabemos por propia experiencia que solamente se están registrando los accidentes que tienen consecuencias graves en la salud y ni siquiera todos ellos”.

Señalan desde la plataforma que “la mayoría de las caídas que se producen no suponen lesiones graves por lo que no están siendo reportadas por los usuarios a través de la app o del envío del parte de accidente a la concesionaria del servicio” lo cual les lleva a concluir que “las cifras aportadas por Ayuntamiento y empresa son completamente irreales y subestiman la peligrosidad del servicio”.

A pesar de ello consideran “altamente preocupante que se esté produciendo casi un accidente grave al día” según los datos facilitados por el propio Ayuntamiento que eleva a 409 accidentes desde enero de 2025 hasta marzo de este año. Recuerdan que “en los 16 años del primer servicio BIZI no se habían registrado problemas reseñables en cuanto a caídas y accidentes, mientras que en el año y medio del nuevo servicio la falta de seguridad y mantenimiento es la comidilla entre los usuarios”.

Por todo ello, desde la plataforma van a solicitar entrevistarse con la máxima responsable del servicio Bizi, la concejal de Movilidad, para “que ponga cara a esas cifras de accidentes que trata como si fueran una anécdota”. Consideran los portavoces de la plataforma que “hay bastante desconocimiento por parte de los responsables públicos del peligro que corren los usuarios cada vez que hacen uso del mismo, especialmente los días de lluvia” y remarcan la necesidad de “escuchar no sólo la versión de la empresa sino también de los usuarios afectados por caídas y el mal funcionamiento del servicio”.

Afirman que “solo nos venden la parte bonita como el número récord de abonados, viajes, kilómetros, etc pero olvidan que muchos de nosotros hemos sufrido lesiones de gravedad, teniendo que pasar incluso por quirófano, con bajas prolongadas y, en algunos casos, con consecuencias físicas que sufriremos el resto de nuestras vidas”.

Destacan que “es muy ilustrativo que en la propia rueda de prensa se hable de mejorar el servicio pero no digan cómo lo van a hacer”. En boca de los portavoces de la plataforma de afectados “tanto empresa como Ayuntamiento son perfectamente conscientes de los problemas de mantenimiento de las bicis y el estado de la flota pero no están tomando medida alguna para solucionarlo”.

Desde la Plataforma instan a “que tanto la empresa como el Ayuntamiento se pongan las pilas con este tema” defendiendo que “la seguridad de los usuarios debería ser su prioridad número uno” señalando que “no es de recibo sacar pecho de algo que ha causado más de 400 accidentes graves en poco más de un año” .