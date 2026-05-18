Cambio de marcha en el Bizi Zaragoza: los abonos de mes crecen y los anuales caen tras subir la tarifa a 60 euros

Las bicis públicas de Zaragoza ya han dejado de ser nuevas. Más de 41.000 personas utilizan el servicio de manera recurrente y, sobre todo, se animan a recorrer la ciudad en ellas los jóvenes de 19 a 29 años.

Los de 30 a 44 no se quedan atrás, pues son el siguiente colectivo que se sube a las ahora ya muy conocidas, o populares, 'bizis' eléctricas.

Independientemente de la edad del viajero, lo cierto es que este servicio ha cumplido ya más de un año. Tiempo en el que algunas cosas ya han cambiado.

Por ejemplo, tras finalizar el primer ejercicio y con la oferta inicial de los abonos al 50%. Ahora, estos han pasado a costar un total de 60 euros y, con la subida de precio, lo que ha bajado han sido los usuarios que se decantan por esta tarifa.

Al abono anual parece ser que le ha robado ciclistas el mensual, ya que el descenso ha sido ampliamente compensado por un incremento notable en los que deciden pagar este servicio mes a mes (que mantiene un coste de 10 euros).

Más de 1.400 usuarios

En 2026 superan ya la media de 1.400 usuarios renuevan cada (más o menos) 30 días. Esta tendencia parece responder, según analizan desde el Consistorio, a la creciente preferencia por opciones "más flexibles, especialmente entre quienes realizan un uso intensivo del servicio en meses concretos del año, coincidiendo con los períodos de mayor demanda ciclista".

Porque, si algo ha demostrado estas semanas Zaragoza es que el tiempo puede pasar de trompa de agua a soleado en un abrir y cerrar de ojos. Y, a más días de lluvia, menos momentos para coger la bizi.

Sea por la meteorología o la comodidad de pago, los datos evidencian que los abonados mensuales mantienen un nivel de utilización "muy elevado", siendo este superior a 30 trayectos al mes.

Este cambio, desde el Ayuntamiento lo observan como "una prueba de que Bizi Zaragoza se ha integrado plenamente en los hábitos de movilidad de la ciudadanía, permitiendo que cada persona elija la fórmula de uso que mejor se ajusta a sus desplazamientos diarios, ya sea de manera continuada a lo largo del año o concentrada en las épocas de mayor actividad".