Box2Bit libera 4 parcelas de su fallido centro de datos en Cariñena para la ampliación de otra industria

La compañía española Box2Bit, que planeaba construir un centro de datos en la localidad de Cariñena (Zaragoza), va a liberar cuatro parcelas asignadas inicialmente a su proyecto, lo que permitirá activar otras dos iniciativas empresariales que, entre ambas, podrían alcanzar los 150 empleos.

Una de las empresas que se implantará en tres de estas cuatro parcelas es uno de los buques insignia de Cariñena, HMY Yudigar, que pretende ampliar las instalaciones que ya tiene en el polígono industrial Veguilla, en donde emplea a 800 trabajadores.

Además, otra empresa se quedará con la cuarta parcela, con la intención de levantar un nuevo proyecto en la localidad.

Estas cuatro parcelas estaban incluidas en el proyecto del centro de datos de Box2Bit en Cariñena, que finalmente no se llevará a cabo como estaba previsto al quedarse fuera esta localidad del plan de inversiones del Ministerio para la Transición Ecológica para los próximos cinco años.

Esta compañía, de capital español, planeaba invertir 3.400 millones de euros y la creación de cerca de 2.000 puestos de trabajo, de los que 350 se mantendrán una vez esté en funcionamiento. El denominado Campus Ebro de Box2Bit se habría extendido con cinco edificios por una superficie de 28 hectáreas, con la que prácticamente se completaba el polígono Entreviñas.

De hecho, la empresa ya inició el procedimiento para ubicar otro centro de datos en la localidad de Épila, donde sí dispondría de la conexión a la red eléctrica necesaria. El proyecto cuenta con una superficie de 33 hectáreas en su primera fase, pudiendo llegar a unas 100 hectáreas en caso de necesidad.

No obstante, Box2Bit seguía teniendo los derechos sobre los terrenos, hasta que el Boletín Oficial de Aragón (BOA) ha publicado este martes la exclusión de estas cuatro parcelas de la declaración de interés general. Inicialmente eran propiedad de entidades bancarias, pero ya han sido adquiridas por HMY Yudigar para iniciar esta ampliación.

En cualquier caso, pese a la falta de conexión energética, Box2Bit todavía no renuncia a la tramitación del centro de datos, y sigue dando validez a los acuerdos de octubre de 2024, por el que declaró este proyecto como inversión de interés autonómico.