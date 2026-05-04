Ya es oficial: los primeros abonos para Espacio Zity en 2026 saldrán a la venta el próximo 14 de mayo

Todavía faltan meses para que den comienzo las Fiestas del Pilar 2026, pero la maquinaria de Espacio Zity ya ha comenzado a funcionar.

El festival ya ha anunciado que el próximo jueves 14 de mayo a las 18.00h saldrán a la venta los primeros abonos generales. Este año disfrutaremos de nueve noches de programación en el Recinto Ferial de Valdespartera.

Los abonos podrán adquirirse a través de la página web de Espacio Zity.

En los últimos años, los abonos generales se han agotado en tiempo récord. De hecho, en la pasada edición, los abonos disponibles volaron en cuestión de minutos.

Este hito consolida al festival como uno de los eventos musicales más esperados y con mayor tirón del circuito nacional.

Los abonos generales incluirán el acceso a los conciertos principales y sesiones de noche del Zity, que este año tendrán lugar del 9 al 17 de octubre.

A lo largo de sus ediciones, el escenario del Zity ha acogido a figuras como Quevedo, Rels B, Duki, Melendi o Viva Suecia, reforzando una identidad musical diversa y conectada con el público.

Y aunque todavía no se ha desvelado ningún nombre del cartel de esta nueva edición, la programación promete mantener el nivel de años anteriores, con artistas internacionales y estrellas consolidadas.

La edición de 2025 marcó un nuevo récord con más de 240.000 asistentes a lo largo de diez noches.

Unos datos que convirtieron la edición en la más multitudinaria hasta la fecha y en la que mayor número de visitantes de fuera de Aragón recibió. Además, refuerzan el papel del Zity como uno de los grandes motores musicales y culturales del país.

Con el anuncio de la venta de abonos, el festival vuelve a demostrar su capacidad para generar expectación meses antes de su celebración.