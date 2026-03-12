El PP rechaza la "ridícula" oferta de suelos de la Sareb en Zaragoza: "Son 5 parcelas para pasto, no aptas para construir"

La oferta de suelos de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) en Zaragoza es, en palabras del concejal de Urbanismo de Zaragoza, "un insulto a los ciudadanos". Lo ha expresado así, este martes, asegurando que las cinco parcelas de La Cartuja "no son aptas para construir vivienda".

Serrano ha trasladado la "indignación" del Gobierno municipal ante la "ridícula oferta". "Si lo que pretenden es pasar una patata para hacer propaganda de que ellos se han puesto a disposición del Ayuntamiento, no la vamos a aceptar", ha asegurado el edil.

Ha explicado una por una las cinco parcelas que, tras ser analizadas por el departamento de Suelo y Vivienda de Urbanismo, han observado que "una de ellas son las piscinas municipales de La Cartuja, otra tiene un colector debajo que haría imposible hacer cualquier tipo de agujero en la parcela y el resto son pastos".

Concretamente, el primero de los suelos es "de regadío" el que la Sareb tiene solo un 6,58% (el coste de la misma alcanza los 950 euros). La tercera parcela con "unos matojos preciosos" es el 33,33% de "tierras arables inactivas" por 30.500 euros.

La cuarta es el 25,41% de un suelo agrario "improductivo desde todos los puntos de vista" ya que por debajo de las tierras concurre una red de colectores de la carretera de Castellón. Tiene un precio de 40.000 euros.

Por último, según Serrano, la Sareb ha ofertado una porción de los suelos (el 21,51%) que ocupan las piscinas de La Cartuja por 20.000 euros. "Esta es la seriedad y el rigor del Gobierno de España a través de la Sareb hacia los zaragozanos", ha reclamado, asegurando que dicha oferta "no va a hacer que el Gobierno municipal abandone la senda de políticas de vivienda" que están llevando a cabo en la ciudad.

Una línea que pasa por "trasladar una oferta a la sociedad para la cesión de los derechos de superficie de la parcela de Aceralia en el Picarral para que se puedan construir 200 viviendas para los vecinos". Y es que, tal y como lo ha señalado Serrano, la Sareb cuenta con una superficie de suelo en la ciudad con capacidad para construir 3.000 viviendas en barrios como Arcosur, Miralbueno o en la avenida Cataluña.

El concejal ha denunciado así una cuestión de "estricta justicia". "A Cataluña se le han cedido 300 suelos y 13.000 viviendas construidas. A Zaragoza en edificios incendiados y okupados la Sareb no solo no ha permitido podido comprarlos sino que cuando se ha recurrido al tribunal de expropiación ha ido en contra", ha reclamado.