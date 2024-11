El precio de los alimentos empieza a subir a un mes de la Navidad con las uvas disparadas a 5 euros el kilo

Todavía quedan varias semanas para Nochebuena. El cronómetro se fija ahora en cuatro semanas para planear los menús de la cena y comida de Navidad. Una tarea que se complica con el impacto de la inflación en los alimentos, que se ha incrementado un 2,2% en Aragón (dato de octubre), y con la alta demanda en estos productos conforme avanza el calendario.

Solo hace falta acercarse al mercado central una mañana o tarde. Al recorrer sus pasillos, con un simple vistazo a los carteles de los precios, uno ya puede observar el "ligero" encarecimiento de los alimentos.

Marisa Omeres Vez, propietaria de la carnicería Miranda desde hace 25 años, corta un costillar a la par que asegura que, para estas Navidades, en el género cárnico "no se prevé una gran subida". Señala que algunos productos tienden a incrementarse "un poco".

El Ternasco y el solomillo

Es el caso del Ternasco de Aragón, con un incremento de entre un 10% y un 20%, o el solomillo de ternera, "que antes costaba 21,90 euros el kilo y ahora 36 euros", señala la detallista. No obstante, apunta que se trata de un incremento pequeño "si lo comparamos con los elevados costes que afrontan los autónomos cada mes”.

Precio de las carnes más demandadas para Navidad. E.E Zaragoza

A pesar del incremento de los costes, en su carnicería los precios siguen congelados desde el año pasado. "No hemos subido nada, para nosotros cada cliente es único y se merece lo mejor", afirma la dueña. Un esfuerzo que, asegura, "no va a la par con el trato que recibimos desde el Gobierno porque no nos ayudan en nada. Estamos sosteniendo este país solos".

Precio del rape, a pocas semanas de Navidad. E.E Zaragoza

Unos puestos más adelante, en el 21-22, se encuentra Pescados y Mariscos Selectos Pedro, donde su dueño (también llamado Pedro, de apellido Huerta) atiende a los clientes con una sonrisa. Su género sí que ha sufrido un incremento de precios.

"El pescado ya está algo elevado este año, en parte debido a los temporales que hemos tenido recientemente", explica y señala que, en general, los costes han subido entre un 10 % y un 15 % respecto a lo habitual. Por ejemplo, el kilo de rape, que el año pasado costaba entre 24 y 25 euros, "ahora ronda los 28 o 29 euros" expone.

Precio de la merluza, a pocas semanas de Navidad. E.E Zaragoza

La merluza, otro de los pescados típicos para la Navidad, también ha incrementado su precio en 2 o 3 euros el kilo, "pasando de 16-17 euros el año pasado a 19-20 euros ahora".

El plato gourmet

En cuanto al marisco, el plato gourmet de las fiestas, se espera que los precios aumenten más conforme se acerquen las fiestas. Por ejemplo, las almejas han subido entre un 15 % y un 20 % y el percebe pasará de los 70-80 euros actuales a los 200-300 euros por kilo en los días más cercanos a la Navidad.

Una situación de duelo para los bolsillos que, con su debida antelación en las compras, puede evitarse. Huerta así lo recomienda y señala que "lo ideal" es comprar el pescado con antelación y congelarlo para ahorrar dinero. Una ventaja que no recomienda con el marisco porque el ahorro al comprarlo antes es "mínimo" y se trata de un producto que "merece la pena consumirlo fresco para disfrutar de su calidad”.

De todos los alimentos de la mesa, el que más está sufriendo las condiciones climatológicas y la inflación son las uvas. El ingrediente que no puede faltar nunca en estas celebraciones.

"Cara no, está carísima", señala Javier Gómez, dueño de Frutas Javi y Silvia en el Mercado Central. "Debe de haber muy poca uva, por el tema de las lluvias, porque ha subido muchísimo", incide.

Haciendo memoria asegura que el año pasado, por estas mismas fechas, un kilo de uva valía sobre 2 euros el kilo. "Este año vale cerca de 5 euros, y eso que aún quedan semanas por delante. Conforme se acerque la Navidad, me imagino que irá subiendo más", añade.

Aunque, al igual que Huerta y su marisco, Gómez también tiene una recomendación para disfrutar de esta tradición con un coste menor. "Hay pocas uvas ahora, pero para Nochevieja no van a faltar. Todo el mundo tendrá las 12. No obstante, si el cliente espera a la víspera se ahorrará la mitad de precio, porque el día 31 el precio de esta fruta cae", aconseja.