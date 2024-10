Programación Fiestas del Pilar de Zaragoza viernes 11 de octubre: llega el concierto gratuito de Los40

Conforme pasan la semana, más se acerca el día más esperado de las Fiestas del Pilar. El próximo sábado, miles de oferentes saldrán a las calles para entregar (si la lluvia lo permite) sus ramos a la Virgen. Al caer en fin de semana, se espera que, además, multitud de visitantes puedan llegar a Zaragoza desde distintos puntos de España para ver a la patrona con su manto lleno de flores.

Eso llegará el sábado. Antes, este viernes también hay preparado un amplio programa festivo, con actos que se prevén multitudinarios en la víspera del Día del Pilar. Quizá uno de los más esperados sea el concierto gratuito de Los40 en la plaza del Pilar, con artistas como Abraham Mateo, Álvaro de Luna, Beret, Vicco o los pregoneros Naiara y Juanjo.

Pero el programa festivo también recoge otros muchos actos y conciertos. El Espacio Zity acoge a Arde Bogotá y Viva Suecia, mientras que el pabellón Príncipe Felipe recibe a Estopa. Además, por la mañana, se colocará la Virgen en lo más alto de la estructura de la Ofrenda.

8:00: FERIA DEL PILAR 2024. Suelta de vaquillas. Plaza de Toros de la Misericordia.

10:30: ESCUELAS INFANTILES DE JOTA: GRUPO FOLKLÓRICO ZIERZO, BLASÓN ARAGONÉS (11:00), SEMBLANTE ARAGONÉS (11:30), EL CACHIRULO (12:00), USANZA ARAGONESA (12:30). Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar).

11:00: EL PILAR EN EL CENTRO. TRAGACHICOS. De 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00. Plaza Paraíso, 2, junto a Ibercaja Xplora.

11:00: PARQUE DE LAS MARIONETAS. XIV FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE FERIA. Actúan: ARTERIA PRODUCCIONES, COMPAGNIE L’ALINEA, EL CUARTO AZUL, TÍTERES DE LA TÍA ELENA, ALEX MIHAILOVSKI, CIVI CIVIAC, SILFO TEATRO, IS MASCAREDDAS, PAZ TATAY, ANEMARTE PULCINELLA, TEATRO CHE Y MOCHE, KINSER PRODUCCIONES Y BAYCHIMO TEATRO. Horario: de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00. Zona del Quiosco de la Música del Parque José Antonio Labordeta.

11:00: LAS TRIBUS DEL PARQUE. “Magicus Zaragoza” (+3 años). De 11:00 a 12:30 y de 18:00 a 19:30. Aula de la Naturaleza del Parque Grande José Antonio Labordeta (P.º de Mariano Renovales).

11:30: RÍO Y JUEGO. Espacio Infantil de Fiestas. Horario: de 11:30h a 14:00 h y de 17:30 a 20:00. Frente Fluvial Expo.

11:30: ENTRE BOMBEROS ANDA EL JUEGO (PRIDES). Taller de disfraces y cascos de bomberos. Hasta las 13.30. Museo del Fuego y los Bomberos (C/ Ramón y Cajal, 32).

11:30: MAGIA FAMILIAR. “Abracadabra… como una cabra” de David Navares. El Sótano Mágico (C/ San Pablo, 43).

12:00: EL PILAR EN MONZALBARBA. LÜ DE LÜRDES presenta “Un cuento lleno de cuentos”. Plaza de España.

12:00: EL PILAR EN ARCOSUR. DANIEL TEJERO presenta “El último abordaje de Morgan el invencible”. Casa de Arcosur.

12:00: EL PILAR EN ALFOCEA. PANDORA presenta “Ayer vi un monstruo”. Parque (C/ Costera).

12:00: OFRENDA FLORAL SUBACUÁTICA. Acuario de Zaragoza.

12:00: LA SUBIDA DE LA VIRGEN DEL PILAR. ACTO INSTITUCIONAL DE COLOCACIÓN DE LA VIRGEN EN LA ESTRUCTURA DE LA OFRENDA DE FLORES. Plaza del Pilar.

12:00: TEATRO ARBOLÉ presenta LA BARRACA DE LOS TÍTERES. Funciones: 12:00, 13:00, 17:30, 18:30, 19:30 y 20:30. C/ Moret.

12:00: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. TALLER INFANTIL DE GLOBOFEXIA. ESPECTÁCULO INFANTIL “Encontrando el equilibrio”, circo y clown (13:00). Parque de San Pablo.

12:00: LOS GANDULES presentan “GANDULFIGHTER”. Pases 12:00 y 19:00. Centro Cívico La Almozara (Av. Puerta Sancho, 30).

12:00: TALLER EN FAMILIA “FIESTAS DEL PILAR EN EL MUSEO GOYA:Historias, leyendas y tradiciones”. Museo Goya. Colección Fundación Ibercaja - Museo Camón Aznar.

13:00: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. VERMUT MUSICAL con SOPELANA. Parque de San Pablo.

16:00: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. TARDEO CANALLA con RIALTO. Parque de San Pablo.

16:00: I FESTIVAL INTERNACIONAL DE CIRCO DE ZARAGOZA. Pases a las 16:00 y a las 19:00. Gran carpa blanca Valdespartera.

16:30: PILAR JOVEN: ZGAMER. Festival de Videojuegos, ocio digital, juegos de mesa y YouTuber. De 16:30 a 21:00. Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza.

17:00: DENOMINACIÓN DE ORIGEN: L’AUSIN (FFAMA. Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar).

17:00: PILAR JOVEN: Compañía Puede Ser Especial presenta “HEATHERS, EL MUSICAL”. Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter.

17:00: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. TALLER INFANTIL DE PINTACARAS. ESPECTÁCULO INFANTIL “Encontrando el equilibrio”, circo y clown (18:00 ) Parque de San Pablo.

17:00: PASACALLES FLORIDA&HERMOSSO. De 17:00 a 23:00 Salida desde Parque Bruil, C/ Eduardo Taboada, C/ Alto Aragón, C/ Pascual Alberto Burillo, Plaza Beltrán Martínez (frente al Edificio Trovador).

17:30: CHICAGO, EL MUSICAL. Palacio de Congresos de Zaragoza Funciones 17:30 h y 21:00 h (Recinto Expo).

17:30: FERIA DEL PILAR 2024. Toros de El Pilar para Paco Ureña, David Galván y Borja Jiménez. Plaza de Toros de la Misericordia.

18:00: THIS IS MICHAEL. Funciones: 18:00 y 21:00. Teatro Principal.

18:00: TEATRO DE CALLE. CÍA. INFINIT (Comunidad Valenciana) presenta “Nilu!”. Anfiteatro Residencia Xior (C/ de la Madre Rafols, 4).

18:00: DENOMINACIÓN DE ORIGEN: D’ARAGÓN (FFAMA). Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar).

18:00: BANDAS EN LA GRANJA. BANDA DE MÚSICA LAS FUENTES. Cúpula Geodésica, Parque de la Granja, (Camino de Cabaldos, 45).

18:00: EL PILAR EN PUERTO VENECIA. COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS.

18:00: EL PILAR EN PARQUE GOYA. CÍA. TON MUNTANÉ presenta “La rulot dels Treffen”. Parque de los Tapices de Goya.

18:00: EL PILAR EN UNIVERSIDAD. LOS NAVEGANTES presenta “¡El abuelo se ha escapado!”. Plaza San Francisco.

18:00: MAGIA FAMILIAR. “Abracadabra… como una cabra” de David Navares. El Sótano Mágico (C/ San Pablo, 43).

18:00: TEATRO LÍRICO DE ZARAGOZA presenta ZARZUELA “GIGANTES Y CABEZUDOS”. Salón de Actos del Colegio Mayor Universitario Virgen del Carmen (C/ Albareda, 23).

19:00: CIRCO CONTEMPORÁNEO. CÍA. CAPICÚA (Aragón/Cataluña) presenta “Nüshu”. Parque Delicias.

19:00: DENOMINACIÓN DE ORIGEN: SEMBLANTE ARAGONÉS. Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar).

19:00: CLÁSICA DEL PILAR 24. THE SKULL TRIO. “Black & White” Sala Galve del Auditorio de Zaragoza.

19:00: RAFA MAZA ES FABIOLO. “El genoma del pavo”. Teatro de las Esquinas.

19:00: THE CORTOS con DIEGO PEÑA y JUAKO MALAVIRGEN. Centro Cívico Río Ebro (C/ Mª Zambrano, 56).

19:00: MÁTAME TACÓN. Teatro de la Estación.

19:00: AIDIEN, ALMA Y DUENDE. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta.

19:00: ESPACIO ZITY en concierto: ARDE BOGOTÁ + VIVA SUECIA + NUNATAK + HOONINE. Recinto Ferial de Valdespartera.

19:00: Novena, CLAUSTRO MAGNO y SALVE SOLEMNE en la Santa y Angélica Capilla de la catedral Basílica de Nuestra Señora del Pilar.

19:30: JOSÉ MARÍA JIMÉNEZ GROUP + MAESTRO ESPADA. Estación del Norte.

19:30: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. ALMENDRA GARRAPIÑÁ. Parque de San Pablo.

20:00: TEATRO INDIGESTO presenta COMISARÍA EN FIESTAS: “LA REBELIÓN”. Teatro del Mercado

20:00: B VOCAL. “eVOZlution”. Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza.

20:00: “PILAR PARTY” con Mariano Bartolomé. El Refugio del Crápula (C/ Mayor 56).

20:00: Producciones Teatrales Luis Pardos presenta “TOZUDO HASTA EL FINAL”, despedida de los escenarios de Manolo Royo. Auditorio WTCZ, frente a la entrada principal de Gran Casa.

20:00: MALABROCCA (teatro). Museo Goya. Colección Fundación Ibercaja - Museo Camón Aznar.

20:00: DALE LA VUELTA A TU DISCO. Sala Creedence (Plaza San Lamberto, 3).

20:00: CICLO BLUES MOON. RED HOUSE REVIVAL. Blues del S.XXI. Centro Cívico Delicias (Avda. Navarra, 54).

20:15: AGUA, LUZ Y SONIDO. “UNIVERSO DISNEY”. Fuentes del Parque José Antonio Labordeta.

20:30: LEO BASSI, “70+”. Teatro Arbolé. 20:30 : MONGOLO (rock galáctico). La campana Underground (C/ Prudencio, 7).

20:45: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. SEVEN. Parque de San Pablo.

21:00: FUEGOS ARTIFICIALES. Espectáculo Piromusical. Parque Pignatelli.

21:00: RONDAS JOTERAS: BRAVURA ARAGONESA (FFAMA). Recorrido: Plaza de San Miguel, Coso, C/ Verónica, C/ Don Jaime, Plaza Santa Cruz, C/ Manifestación, C/ Alfonso I.

21:00: BIZNAGA + BALA + BARBUDA. Jardín de Invierno. Parque José Antonio Labordeta.

21:00: TRIBUTO A MÁS BIRRAS. Días 11 y 12 de octubre. La Casa del Loco (C/ Mayor, 10).

21:00: THE TRY TONES (Rock & Roll). Entrada libre. Moliner 7 Sala (C/ Mª Moliner 7).

21:00: LAS QUE GRITAN con Beatriz Carvajal, Eva Isanta, Norma Ruiz y Pepa Rus. Teatro de las Esquinas.

21:00: SOUNDNOX+ HALO DE SANGRE. La Ley Seca (C/Sevilla, 2).

21:00: TEATRO LÍRICO DE ZARAGOZA presenta ZARZUELA “GIGANTES Y CABEZUDOS”. Salón de Actos del Colegio Mayor Universitario Virgen del Carmen (C/ Albareda, 23).

21:00: RUTA 80 presenta CHINA CRISIS. C.M.A. Las Armas (Plaza Mariano de Cavia).

21:30: MAGIA DE SALÓN. “La Magia de un Trotamundos” de David Navares. El Sótano Mágico (C/ San Pablo, 43).

21:30: LOS40 PILAR POP: ABRAHAM MATEO + ÁLVARO DE LUNA + JUANJO BONA + NAIARA + BERET + RUSLANA + VICCO + LA BEBA + POL GRANC Escenario Ambar Fuente de Goya (Plaza del Pilar).

22:00: ESTOPA presentan “GIRA 25 ANIVERSARIO”. Pabellón Príncipe Felipe.

22:00: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. PERDIDOS EN LOS 80’s + DJ EDU ESTEBAN (01.00). Parque de San Pablo.

22:00: CIRCO DEL MIEDO. Carpa blanca Valdespartera.

23:00: RONDAS JOTERAS: ALMA ARAGONESA (FFAMA). Recorrido: Plaza de San Miguel, Coso, Puerta Cinegia, Teatro Principal, C/ Verónica, C/ Don Jaime, Plaza de Santa Cruz, C/ Manifestación, C/ Alfonso I.