Aragón exige al Miteco que garantice los compromisos prometidos tras el cierre de la Térmica de Andorra

El Gobierno de Aragón ha mostrado su preocupación ante el cambio de planes que ha tomado el proyecto Nudo Mudéjar tras el cierre de la Térmica de Andorra.

El Nudo Mudéjar promovido por Endesa sufrió un revés en sus planes iniciales al publicarse la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) desde el Ministerio para la Transición Ecológica que obligó a reducir de 1.843,6 MW previstos a 406.

Fue en 2021 cuando el Ministerio para la Transición Ecológica convocó el primer concurso estatal de Transición Justa, en el que adjudicó en 2022 a Enel Green Power España una capacidad de evacuación de 1.202 megavatios (MW) para proyectos renovables, con una inversión prevista de 1.660 millones de euros, a los que se sumaban 72 millones en un Plan de Desarrollo Industrial y Socioeconómico.

La propuesta contemplaba la creación de 380 empleos directos y 5.944 indirectos, además de una amplia diversificación económica en la comarca. Todo ello se va a ver reducido con este nuevo cambio de planes.

Ante esta situación desde el Consejo de Gobierno se ha llegado a un acuerdo en el que muestran su "rechazo" ante esta reducción del proyecto que suponía impulsar los municipios que se vieron afectados por el cierre de la Central Térmica de Andorra.

Por ello, la vicepresidenta en funciones, Mar Vaquero, ha expresado su preocupación ante el devenir del mismo: "Vemos como todo esto cuelga de un hilo una vez más por el incumplimiento e ineficacia de Miteco". De esta forma, piden responsabilidades al Gobierno de España y al Miteco al ver esta reducción de un 80%.

Así, la vicepresidenta ha reiterado que con este acuerdo buscan que el Gobierno de España renueve el apoyo total al proyecto y al plan socioeconómico asociado ante la "promesa" que se realizó a los municipios afectados.

En esta misma línea, solicita al Gobierno de España que respalde a los municipios y al tejido social y económico de la comarca.

Por todo ello, exige al Ejecutivo de Pedro Sánchez el cumplimiento estricto de los compromisos con la zona y adoptar medidas para que la capacidad de evacuación no utilizada pueda asignarse a nuevos proyectos capaces.

"El Gobierno de España se ha encargado de jactarse de este proyecto y ahora frustrar esas expectativas. Por lo que se necesita de una clara compensación", ha reiterado Vaquero.

De igual manera, la vicepresidenta ha criticado la "parálisis" del Ministerio de la entonces Teresa Ribera que "después de seis años del cierre de la Térmica de Andorra están sin proyecto": "Solo hemos conocido promesas que se ven frustradas", ha indicado.

Por todo ello, piden responsabilidades políticas ya que, a su juicio, hay "un error" detrás de la planificación y reiteran la necesidad de conocer el porqué del recorte.

Así, ha anunciado que van a solicitar una reunión con el Miteco para conocer el trasfondo de todo. "Queremos que todo esto se aclare y esas expectativas y promesas se cumplan", ha concluido.

Asimismo, el Gobierno de Aragón subraya que seguirá vigilante y actuando dentro de sus competencias para garantizar que la Transición Justa en la comarca de Andorra sea real, efectiva y beneficiosa para sus habitantes, cumpliendo el objetivo de atraer nueva actividad industrial sostenible y generadora de empleo.