La Quebrantahuesos llena el Pirineo con amantes del ciclismo: "Ayuda a atraer a gente en fechas de menor demanda"

El ciclismo vuelve al Pirineo y lo hace una edición más con la Marcha Cicloturista Quebrantahuesos que va ya por su 35ª edición. El evento deportivo que se celebra este sábado 20 de junio tiene como prueba principal la carrera Quebrantahuesos Gran Fondo con 200 kilómetros y la Treparriscos Medio Fondo de 85 kilómetros.

La novedad este año es la meta y parte de su recorrido tras tener que modificar varios tramos ante las obras en la autovía. A pesar de los cambios, la esencia se mantiene y ya se ha convertido en una de las fechas imprescindibles del deporte en el Pirineo.

Los corredores este año no solo deberán enfrentar un nuevo recorrido sino que de nuevo deberán afrontar la prueba con altas temperaturas ya que se espera que se alcancen los 35 grados en puntos como Sabiñánigo y en la edición del año pasado las extremas condiciones meteorológicas ya fueron las protagonistas de la jornada.

Así, se esperan 11.500 participantes entre ambas pruebas y que mueva a más de 40.000 personas entre corredores, familias y amantes del deporte. Esto supone un impulso para el sector hotelero de la zona que esperan estas fechas para hacer buenas cifras.

El Valle de Tena es el foco principal del desarrollo de esta prueba por lo que son muchos los que han decidido elegir este valle como zona de pernoctación. "Hay alojamientos que trasladan ocupaciones muy altas e incluso completas, especialmente en zonas como Biescas y su entorno, donde la afección por los cortes de carretera es menor", señala Sandra Lecina, gerente de la Asociación Turística de Valle de Tena.

Si bien otros puntos aún tienen disponibilidad por lo que indica de una ocupación "desigual" a lo largo y ancho del valle. A pesar de ello, Lecina destaca que estos días van a suponer "un buen fin de semana turístico".

No solo por el factor estrella de la celebración de la prueba deportiva de la Quebrantahuesos sino también al tratarse, a su juicio, de "un momento especialmente atractivo para disfrutar de la montaña"

"Para el sector turístico, este tipo de eventos son muy importantes, ya que ayudan a generar movimiento en el territorio en fechas de menor demanda y, al mismo tiempo, aportan una promoción muy relevante al Valle de Tena como destino de turismo activo", valora Lecina.

Efecto llamada en otros valles

Este tipo de pruebas deportivas masivas no solo tiene efecto en los puntos principales de celebración sino que también sirve como efecto tractor para otros valles del Pirineo.

"Este año parece que las reservas se han animado y estamos en este momento casi completos", comenta Pedro Marco, vicepresidente de la Asociación de Turismo de Huesca.

En lo que corresponde al Valle de Aragón, con Jaca como cabecera, Marco habla ya de un nivel de ocupación de un 90%, siendo además que no es el valle principal que acoge a los aficionados.

Así, habla de un buen año de reserva por la celebración de esta prueba deportiva que ha tenido sus más y sus menos: "Los últimos años supusieron un bajón por las temperaturas que eso desanima a la gente", comenta. En 2022 la marcha se tuvo que suspender por las altas temperaturas al ser peligroso para los participantes y en 2021 las lluvias marcaron las pruebas.

En estos últimos cinco años habla de un porcentaje de ocupación que apenas rozaba el 60%, pero esta tendencia indica que parece que está cambiando: "Llevamos un par de años muy buenos y que parece que se mantienen".

A pesar de que ahora no pueden hablar de un 100% de ocupación, Marco mira con buenos ojos las reservas de última hora: "Esperamos poder colgar el cartel de todo completo".

El vicepresidente de la Asociación de Turismo aplaude asimismo la celebración de este tipo de pruebas: "Supone que la primavera sea buena como este año", dice contento.

Esta buena repercusión del tejido empresarial de la restauración también supone acabar con la temporalidad de los contratos. "Nos está ayudando bastante a todos de cara a mantener los establecimientos funcionando, la gente contratada, y mantener el empleo más estable", valora Marco.

Así, si antes la temporalidad era casi un requisito en el sector, ahora, según señala, el 80% de los contratos son indefinidos. En definitiva valora que "se están haciendo bien las cosas".