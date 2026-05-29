La Comarca de la Ribagorza celebra el éxito del Plan de Sostenibilidad Turística en Zaragoza

El presidente de la Comarca de la Ribagorza, Roque Vicente, en la presentación. E.E.

La Comarca de la Ribagorza ha celebrado este viernes, 29 de mayo, en el restaurante Aura de Zaragoza el encuentro “Ribagorza. El camino recorrido hacia un destino sostenible” para mostrar el trabajo desarrollado durante dos años de aplicación del Plan de Sostenibilidad Turística.

En el evento se ha analizado el proyecto con dos mesas de diálogo en las que se han desgranado las partes de proyecto, lo que se ha llevado a cabo y lo que todavía queda por hacer.

El proyecto ha supuesto una inversión de más de cuatro millones de euros estructurada en cuatro ejes y 28 medidas. Todo ello financiado a través de los fondos Next Generation.

El presidente de la Comarca de Ribagorza, Roque Vicente, ha destacado que este acto “quiere ser el reflejo del enorme esfuerzo colectivo realizado" por un objetivo común, “cuidar el territorio, mejorar la experiencia turística y reforzar la identidad de nuestros pueblos”.

Por su parte, el consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez, ha alabado el éxito de la gestión de los planes que “ha supuesto un esfuerzo muy importante para todas las comarcas y municipios”.

Además, se ha comprometido a seguir trabajando con la Comarca de la Ribagorza en próximos proyectos.

La solista ribagorzana Julia Cruz ha actuado en el evento. E.E.

Al acto también ha acudido la Consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Carmen Susín.

De rutas sostenibles a realidad aumentada

La aplicación del Plan de Sostenibilidad Turística en la comarca oscense ha resultado en actuaciones muy diversas.

Durante estos dos últimos años se han llevado a cabo iniciativas de realidad aumentada, de creación y adecuación de rutas sostenibles, de mejora de equipamientos turísticos y culturales o actuaciones sobre patrimonio, entre otras.

Los representantes técnicos institucionales, empresariales y culturales vinculados al desarrollo del plan, han tomado la palabra durante las mesas de diálogo para explicar los detalles de las actuaciones.

El consejero de Hacienda y Administración Pública, Roberto Bermúdez; la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Carmen Susín; y el presidente de la Comarca de la Ribagorza, Roque Vicente. E.E.

El acto también ha querido reconocer a todos los ayuntamientos participantes en el Plan de Sostenibilidad. Un gesto simbólico para visibilizar la colaboración institucional y el trabajo compartido durante estos años.

Un acto para transmitir la esencia de la Ribagorza

El evento ha comenzado con la actuación de la solista ribagorzana Julia Cruz, que ha puesto voz a un texto sobre las raíces, el esfuerzo colectivo y el vínculo con la tierra.

Además, los asistentes han podido disfrutar de una propuesta escénica y audiovisual especialmente diseñada para transmitir la esencia de la comarca desde la emoción, el paisaje y la identidad del territorio.

Así, la Comarca de la Ribagorza no solo ha explicado el trabajo realizado, sino que también ha querido mostrar a los asistentes su forma de entender el desarrollo turístico.

“Quien venga a disfrutar de nuestro patrimonio natural, cultural, religioso, gastronómico y material, el concepto de sostenibilidad va a hacer que la experiencia de disfrute de nuestra comarca sea mucho más enriquecedora”, ha señalado Vicente.