Siete ingresados, seis de ellos menores, por la intoxicación masiva de Barbastro: ya hay más de 400 afectados

El número de afectados por la intoxicación masiva de Barbastro (Huesca) sigue aumentando y ya son 424 personas las que han sido atendidas en distintos centros de salud y hospitales del Salud en Aragón. Además, Sanidad ha informado de que ha sido necesario hospitalizar a 7 personas, cinco de ellas niños. Los otros dos corresponden a una mujer y otra menor de edad.

Los cinco niños se encuentran ingresados en el Hospital de Barbastro, mientras que las otras dos personas están en el Hospital Universitario San Jorge de Huesca. Los seis menores fueron hospitalizados el miércoles por la tarde, después de la primera mujer, con patología previa. Eso sí, el Gobierno de Aragón informa de que todos permanecen estables.

Cabe recordar que este miércoles Salud Pública hizo oficial que el origen del brote estuvo en el Festival Vino del Somontano, celebrado el pasado fin de semana en la localidad oscense, y que la causante había sido la bacteria Salmonella.

Según han informado este jueves el departamento de Sanidad, a lo largo de la semana, estos pacientes han tenido una evolución de su proceso que puede generar un cuadro de deshidratación. En algunos casos, ha podido solventarse en el propio domicilio y en otros, como en el de los niños ingresados, han requerido hospitalización.

La mayoría de los casos de salmonelosis presentan cuadros leves o moderados, explican, si bien hay personas que, por una mayor vulnerabilidad o por presentar patologías previas, pueden verse más afectadas, como el caso de los hospitalizados.

La gran mayoría de las personas afectadas han sido atendidas en el centro de salud de Barbastro y en el Hospital de la misma ciudad, pero también en otros centros de salud, consultorios y hospitales de la provincia.

Los síntomas principales son náuseas, diarrea, dolor abdominal y fiebre. Las recomendaciones generales que hace Sanidad son seguir tratamiento sintomático, procurando una hidratación adecuada, ingesta de alimentos blandos sin lácteos, y acudir a un centro sanitario sólo si persisten los síntomas o si se padecen enfermedades crónicas de forma concomitante.

Cifras

La última cifra oficial era de 296 personas, pero ya son más de 400 los afectados por esta intoxicación alimentaria masiva. Aun así, la DGA insiste en que los datos son provisionales y pueden cambiar, no por ser nuevos casos, sino porque no hayan sido todavía comunicados.

Además, el periodo de incubación de la salmonelosis puede llegar hasta alrededor de las 72 horas. Se estima que si los alimentos que pudieron provocar la gastroenteritis fueron consumidos el fin de semana ya ha finalizado este periodo, pero pueden seguir acudiendo personas a los centros sanitarios, bien porque no hayan ido antes, bien porque requieran un segundo control de su salud.

Investigación abierta

Por otro lado, Salud Pública continúa las investigaciones, tras confirmar con las pruebas del laboratorio que la bacteria causante de estos cuadros de gastroenteritis es la Salmonella. Igualmente, se han tomado muestras de alimentos que pudieron estar implicados en la transmisión de la bacteria y que habían sido consumidos por las personas afectadas para cortar el brote.

Los productos cárnicos y otros que contengan salsas y/o huevo consumidos durante el festival son las principales sospechas.

Desde Salud Pública han manifestado que están teniendo una alta colaboración en los establecimientos y en el propio Festival Vinos del Somontano para la resolución del caso.