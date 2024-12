Sallent de Gállego busca nueva ubicación para el parking subterráneo por un informe desfavorable de la CHE

La localidad oscense de Sallent de Gállego está buscando un nuevo emplazamiento para el parking subterráneo que había proyecto con fondos europeos. Un informe desfavorable de la CHE ha obligado al Ayuntamiento a renunciar a la primera ubicación en la plaza de Valle de Tena, que también había generado una dura respuesta social entre vecinos y visitantes.

Este era uno de los proyectos entre los que se habían reasignado los fondos de la fallida unión de estaciones entre Astún y Formigal a través de Canal Roya. En concreto, Sallent tenía adjudicados 1,9 millones de euros para la peatonalización de esta plaza y la creación del parking subterráneo, pero únicamente se va a proceder a la primera obra, mientras se analizan varios puntos en el municipio para construir ese aparcamiento y utilizar la totalidad de fondos europeos.

Así, el alcalde de Sallent de Gállego, Jesús Gericó, ha lanzado un “mensaje de tranquilidad” a los vecinos, garantizando que la peatonalización de la plaza se llevará a cabo y que se trabajará para no perder los fondos europeos. “Tendremos una plaza de verdad donde no haya aparcados 60 coches todos los días y daremos sentido a la plaza del pueblo”, ha apuntado.

Del mismo modo, Gericó garantiza haber “escuchado” a los vecinos a la hora de tomar esta decisión, aunque ha dejado dudas sobre los “intereses” detrás de las protestas. “Se han recogido 487 firmas en el pueblo, de las cuales casi 300 no eran gente de la localidad. La labor de un ayuntamiento es escuchar al pueblo, pero no dar la posibilidad de que gente de Zaragoza o Madrid dicte lo que hace un pueblo. Yo no estoy legitimado para decir si la plaza del Pilar debe ser peatonal”, ha expuesto el alcalde.

Sobre las otras ubicaciones, Gericó ha explicado que la CHE ya tiene una serie de parcelas donde poder ubicar el parking subterráneo en zonas no inundables, aunque reconoce que los tiempos de la institución van más lentos de lo deseable. “La peatonalización se llevará a cabo, por lo que una parte se ejecutará. El resto lo haremos en un parking. Estamos en plazo para cumplir los hitos que se marcan desde Europa para mejorar las infraestructuras. Se están buscando emplazamientos y buscaremos el más adecuado por ubicación y cercanía al pueblo”, ha añadido.

Con ello, desde la localidad sostienen que el conjunto del Plan de Sostenibilidad Turística, dotado con 5,3 millones, avanza con una ejecución del 38%. Incluía también otro aparcamiento disuasorio, la construcción de un depósito de agua y la adecuación de los cauces del río Gállego y Aguas Limpias. Todos estos proyectos deberán estar finalizados en junio de 2026 para justificar las subvenciones procedentes de Bruselas.

Mientras, el resto de los 34 planes también avanzan en los plazos previstos, aunque ajustados, según el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco. Únicamente el de Beceite no se está llevando a cabo, también un aparcamiento disuasorio, por problemas similares a los de Sallent, por lo que el Ayuntamiento renunció a la dotación de 1,5 millones de euros. Estos fondos han sido redirigidos a la comarca del Matarraña, que está diseñando actuaciones en varios municipios.